La Coupe du monde et les buts les plus rapides

Voici une liste des buts les plus rapides jamais marqués dans l’histoire de la Coupe du monde : Hakan Şükür (l’équipe turque) - 11 secondes contre l’équipe de Corée du Sud en 2002 ;

Vaclav Masek (l’équipe de Tchécoslovaquie) - 16 secondes contre les Mexicains en 1962 ;

Ernst Lehner (l’équipe allemande) - 25 secondes contre les Autrichiens en 1934 ;

Bryan Robson (l'équipe anglaise) - 27 secondes contre les Français en 1982. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à propos de la carrière de ces footballeurs ? Hakan Şükür est surtout connu pour avoir été l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'équipe nationale turque et pour avoir joué dans plusieurs clubs de haut niveau en Turquie et à l'étranger. Sa carrière a commencé en 1988 dans Sakaryaspor. En 1991 il a été transféré à Bursaspor, où il a joué pendant deux saisons avant de rejoindre Galatasaray en 1995. Vaclav Masek a joué comme défenseur. Masek a commencé sa carrière en 1996 avec le club tchèque de Sigma Olomouc, où il a joué pendant cinq saisons. En 2001, il a été transféré à Slavia Prague, où il a joué pendant deux saisons avant de rejoindre le club autrichien du Grazer AK en 2003. Masek a représenté l'équipe tchèque à trois reprises. Il a fait ses débuts en 2004 lors d'un match amical contre la Slovaquie. Ernst Lehner est surtout connu pour avoir été l'un des meilleurs joueurs allemands des années 1930 et 1940, ainsi que pour avoir remporté la Coupe du monde de la FIFA 1954. La carrière de Lehner a commencé en 1929 lorsqu'il a rejoint le club allemand du SpVgg Fürth. Il a joué pour le club pendant plus de 15 ans, remportant le championnat allemand à deux reprises en 1935 et 1940. Il a également été le meilleur buteur de la ligue à deux reprises et a marqué un total de 378 buts en 366 matches pour le club. Bryan Robson est surtout connu pour avoir été le capitaine emblématique de l'équipe de Manchester United et pour avoir représenté l'équipe d'Angleterre à 90 reprises. Il a participé à trois Coupes du monde de la FIFA en 1982, 1986 et 1990, ainsi qu'à l'Euro 1988.