L’insolent patrimoine immobilier du clan Bongo qui ne profite pas au peuple gabonais

Connu pour l’importance de ses ressources naturelles, qu’il s’agisse de réserves de pétrole, de bois, ou de manganèse, le Gabon est l’un des pays les plus riches d’Afrique avec un PIB par habitant de 8 600 dollars. Il est aussi l’un des pays aux plus fortes disparités économiques, avec notamment plus d’un tiers de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté (5,5 dollars quotidiens). A l’inverse, Ali Bongo et le « clan Bongo » sont pourtant propriétaires d’une fortune colossale, notamment en France et dans plusieurs pays du monde, une fortune dont la valeur totale se mesure en centaines de millions d’euros.

