Le Gabon a célébré ce jeudi 17 août, les 63 ans de son accession à l’indépendance octroyée par la France. Les festivités ont été marquées par le traditionnel défilé militaire qui a eu lieu à la place de l’Indépendance de Libreville, sur le front de mer. Un défilé qui a mobilisé 10 188 personnels des forces de défense et de sécurité et 444 véhicules et engins.

