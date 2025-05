L’hommage national à Aaron Boupendza prévu ce jeudi à Libreville avant son inhumation

On en sait désormais plus sur le programme des obsèques du footballeur gabonais Aaron Salem Boupendza. La dépouille de l’international gabonais est arrivée ce lundi 26 mai à Libreville en provenance de Chine, où le footballeur est décédé le 16 avril dernier dans des circonstances encore floues. L’ancien attaquant des Panthères recevra les derniers hommages de la nation ce jeudi 29 mai, lors d’une cérémonie officielle organisée au Palais des Sports de Libreville.

Selon une source familiale citée par GabonAllSport, la levée du corps aura lieu à 9h à la morgue du Centre hospitalier universitaire d’Owendo. Le cortège se dirigera ensuite vers le Palais des Sports, situé dans le quartier Petit-Paris (3e arrondissement), où la dépouille sera exposée jusqu’à 16h. Les populations, les anciens coéquipiers, les autorités sportives et politiques sont attendus pour cette cérémonie nationale d’adieu.

Dernier hommage

À l’issue de cette étape solennelle, le corps d’Aaron Boupendza sera acheminé à son domicile familial situé à Avorebam, dans la commune d’Akanda, pour une veillée mortuaire. L’inhumation est prévue pour le lendemain, vendredi 30 mai, dans la plus stricte intimité familiale. Là encore, les proches et amis pourront se recueillir une dernière fois autour de celui qui fut l’un des plus talentueux attaquants gabonais de sa génération.

L’arrivée du corps ce lundi à Libreville

La disparition brutale d’Aaron Boupendza à seulement 27 ans a plongé le monde du football dans la consternation. Passé par la Turquie, le Qatar et récemment la Chine, l’ancien joueur du CF Mounana s’était imposé comme une valeur sûre des Panthères malgré y avoir été exclu pour indiscipline, notamment lors de la CAN 2021 où il s’était illustré par sa combativité et son sens du but.

Une étoile partie trop tôt

Malgré le rapatriement de sa dépouille, les circonstances exactes de son décès restent enveloppées de zones d’ombre. Officiellement, il s’agit d’une chute depuis le 11ᵉ étage de son immeuble à Hangzhou, près de Shangaï. Mais plusieurs voix, dont celles de membres de sa famille, réclament toujours des explications claires sur ce drame survenu à des milliers de kilomètres du pays. Officiellement les autorités ont conclu à un accident.

Le joueur alors de son passage en Amérique

Ce jeudi 29 mai, Libreville rendra hommage à un enfant prodige, à une étoile du ballon rond partie trop tôt. Les hommages au Palais des Sports seront l’occasion de saluer sa mémoire, mais aussi d’exprimer une douleur nationale. Un dernier adieu à Aaron Boupendza, dont le sourire, les buts et l’engagement resteront à jamais gravés dans le cœur des Gabonais.