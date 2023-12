Grève à Cora Wood : les agents réclament plusieurs primes et des meilleures conditions de travail

Déjà 10 jours de grève à Corà Wood Port-Gentil, une entreprise spécialisée dans la fabrication de contre-plaqués. Les employés se sont levés ce jeudi 7 décembre pour protester contre les mauvaises conditions de vie et de travail dont ils sont victimes avant de réclamer plusieurs droits sociaux.

African Equatorial Hardwoods (AEH), née dans le cadre de la privatisation de la C.F.G. (Compagnie Forestière du Gabon), entreprise appartenant à l’État gabonais, créée en 1946, et qui s’occupe de la production de placages et de contre-plaqués pour l’industrie est en crise. Les agents sont remontés contre leur employeur compte tenu des mauvaises conditions de vie et de travail. Pensant que l’employeur allait agir le plus tôt possible suite au préavis de grève déposé et prolongé de cinq jours, et après d’âpres discussions tenues au gouvernorat de l’Ogooué-Maritime, ces derniers ont lancé un mouvement d’humeur de dix jours.

« Au moment où nous sommes, le directeur général et le directeur financier n’y sont pas. Nous allons discuter avec qui le DRH ? Tous les points énumérés sont des points de droit, on ne négocie pas le droit mais on l’applique. Nous sommes en grève », affirme le représentant du personnel affilié à la Confédération syndicale du Gabon, Jean Paul Opa. Comme revendications, il y a le rétablissement de la prime de 1/4 et le paiement des paniers supprimés unilatéralement, le règlement des heures supplémentaires de 28 semaines, les gratifications de fin d’année, la révision de la grille salariale en respectant la classification conventionnelle, la mise en place d’un plan de carrière du personnel et bien d’autres.

Les agents en colère

« Ils ont supprimé une prime sans appeler les délégués ou le syndicat. D’une manière unilatérale. Ils disent y a pas de gratifications, sur quelle base ? La grille salariale est vieillissante, y a pas de plan de carrière. On travaille comme au 17e siècle », fustige Jean Paul Opa. Dans leur mouvement d’humeur, les agents grévistes réclament également la prime de production pour tout le personnel, la prime de salissure, de risque et de nettoyage, la revalorisation des inégalités par un reclassement du personnel, l’aide au logement, l’aide sociale aux ayants droits etc.

« On doit consulter le CPCES car il est là pour regarder les entrées. Nous faisons un travail à la chaîne et tout le monde doit en bénéficier. Si prime il y a, on doit donner à tout le monde. Il n’est pas question d’augmenter le salaire par affinité », dénonce la Cosyga. Bien que l’employeur ait informé les agents en colère de ce que les négociations vont débuter le 14 décembre prochain, les travailleurs ne décolèrent pas et ont décidé de rester au piquet de grève jusqu’à satisfaction totale de leurs revendications.

Le piquet de grève

« Les négociations vont reprendre le 14 ok, mais nous allons rester là jusqu’au 14. Nous allons lever la grève quand les négociations vont commencer. Si c’est pas satisfait, on continue la grève », déclare et persiste le délégué provincial de la Cosyga Jean Paul Opa. Le gouvernement gabonais a choisi le groupe Corà Wood comme partenaire dans l’opération de privatisation d’une des plus importantes entreprises de première transformation de propriété de l’État. Après près de quatre générations d’exploitation forestière au Gabon, l’entreprise peine toujours à satisfaire convenablement les exigences des employés qui aspirent à des meilleures conditions de vie et de travail.

« Ici nous sommes payés en monnaie de singe, et notre direction ne veut pas discuter avec nous. On ne va pas bouger si tout n’est pas réglé », précise le délégué du personnel Syla Pambo. Pour se faire entendre auprès de leur employeur, des autorités politiques et administratives, ils ont convergé vers l’entrée principale de l’usine de sciage pour ériger des barricades à l’aide des tonneaux vides, des chaises de fortunes et bien d’autres.

African Equatorial Hardwoods (AEH) est la nouvelle société qui a hérité des activités foret-bois de Corà Wood Gabon SA et de Grande Mayumba Development Company (GMDC). Cette activité consiste à exploiter plus de 350 000 hectares de concessions forestières, partagées en six zones réparties dans le centre et dans le sud du Gabon. Cet accord était censé pérenniser 400 emplois existants à Port-Gentil et 120 emplois à Guietsou. Aujourd’hui les emplois au sein de cette boîte sont menacés malgré le programme d’investissement d’AEH qui envisage créer 150 nouveaux emplois à Port-Gentil dans les 2 ou 3 prochaines années, et 100 nouveaux postes à Mayumba où 40 emplois ont déjà été créés en 2021. Malade dû à une mauvaise gestion, l’AEH ambitionne tout de même créer près de 900 employés d’ici à 2025.