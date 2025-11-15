Gabon : Deux villageois tués et éventrés par un éléphant sur leur plantation à Ngowé

La difficile cohabitation entre l’homme et l’éléphant vient encore d’endeuiller deux familles gabonaises. Le drame a eu lieu dans la journée du jeudi 13 novembre où deux hommes ont perdu la vie après avoir été chargé par un éléphant Assala dans la forêt proche du village Bonne Terre, à Ngowé dans le département d’Étimboué (Ogooué-Maritime). Surpris dans leur plantation, les deux riverains n’ont eu aucune chance face au pachyderme, relançant ainsi l’épineux problème du conflit homme-faune au Gabon.

Une matinée ordinaire qui vire au drame

Selon les premiers témoignages recueillis par Info241, les victimes sont deux hommes connus sous les surnoms de Béb (retrouvé en chemise et allongé sur le dos en forêt) et Rambo (retrouvé le ventre ouvert). Ils étaient âgés de plus d’une quarantaine d’années pour l’un, et plus d’une cinquantaine pour l’autre. La dernière fois qu’ils ont été aperçus dans la localité, c’était peu avant que la situation ne dégénère, il était environ 13 heures selon les riverains.

L’une des deux victimes du pachyderme

Ces deux ressortissants de Ndoungou étaient depuis des années en villégiature dans cette contrée pour des raisons amoureuses et agricoles. Cultivateur de citrons pour l’un et chasseur pour l’autre, ils ne se doutaient pas que ce jour serait le dernier de leur existence. En cette matinée du jeudi 13 novembre, après avoir défriché leur plantation un mois auparavant, ils décident de se rendre sur leur repiquage. Le feu mis, tournant le dos au sillon qui les ramène au village, ils ont été surpris par un éléphant Assala de près de 4 mètres de hauteur.

Une rencontre fatale en pleine forêt

La panique gagne la forêt, le pachyderme apeuré barrit et charge violemment les deux hommes, qui vont succomber sur le coup sous un poids de près de six tonnes. Quelques minutes plus tard, des riverains ayant entendu des barrissements de l’éléphant de forêt d’Afrique proches de la plantation prennent la poudre d’escampette pour regagner leur lieu d’habitation. Alertés, les secours sont rapidement arrivés sur les lieux. Le carnage était insupportable : Béb alias « Tsatsasse » et Rambo avaient retrouvé leurs aïeux après la malencontreuse rencontre.

Les dépouilles des deux victimes

Malgré les tentatives de réanimation, les deux hommes ont été déclarés morts. Les autorités locales ont annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire afin d’établir les responsabilités exactes et de reconstituer le déroulé précis des événements. Les enquêteurs envisageraient plusieurs pistes, sans écarter pour l’instant la thèse de la rencontre accidentelle. Les familles des victimes, sous le choc, réclament la lumière sur ce qui s’est réellement passé en ce jeudi malheureux.

Des riverains sous le choc

Elles appellent à une enquête transparente et à la prise de mesures pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Ce qu’il faut également retenir, c’est que le vieux Béb, venu dans cette localité pour sa concubine, était affaibli par le poids de l’âge. Victime d’un accident de circulation qui lui avait fragilisé la colonne vertébrale il y a plusieurs années, il était diminué de ses forces physiques.

Quant à Rambo, qui résidait également à Olomba (lagune) comme son défunt frère, il était un excellent chasseur, cultivateur et pêcheur de la contrée. Leurs atouts ont fait d’eux des références locales, dont les noms resteront gravés dans le marbre. Leurs dépouilles ont été transférées sur Port-Gentil ce samedi 15 novembre en début de matinée.