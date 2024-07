Foire contre la vie chère de Port-Gentil : les agripreneurs volent au secours des populations

« Productions agricoles et artisanales locales : une solution contre la vie chère », tel est le thème retenu à l’occasion de la foire commerciale marigovéenne prix bas qui se tiendra les 19, 20 et 21 juillet à Port-Gentil. C’est dans cette vision que le collectif des agripreneurs de l’Ogooué-Maritime et la mairie, le 12 juillet, ont travaillé ensemble sur l’organisation de cet événement.

La vie chère au Gabon et à Port-Gentil en particulier n’est plus un fait nouveau. Malgré les multiples assises organisées ici et là par le gouvernement déchu afin de résorber cet épineux problème, la situation persiste avec acuité depuis des années. Si l’une des pistes de solution reste l’entrepreneuriat par des activités agricoles, il n’en demeure pas moins que leur commercialisation se présente comme un autre défi, vu les prix élevés sur le marché.

C’est fort de cela que le collectif des agripreneurs de Port-Gentil lance une foire commerciale marigovéenne prix bas. « C’est un sentiment d’espoir et de satisfaction que j’éprouve. Personne n’ignore qu’à Port-Gentil les prix ont flambé. Le paquet de manioc vaut 10 000 FCFA, qui peut se nourrir avec un tel prix ? », se demande la directrice provinciale du tourisme et de l’artisanat, Estelle Regina Adanhodou Issenda.

C’est pourquoi les 19, 20 et 21 juillet prochains à la foire municipale Pierre-Louis Agondjo Okawé, plusieurs stands seront offerts aux commerçants, entreprises, partenaires économiques et surtout aux entrepreneurs pour présenter leurs produits à la population à des prix bas. Le thème de cette foire commerciale marigovéenne est « Productions agricoles et artisanales locales : une solution contre la vie chère ». « Cette foire a pour objectif de valoriser nos produits locaux mais aussi de mettre en avant la relation client-consommateur. Nous attendons que la population vienne massivement, cette foire sera l’occasion de se nourrir à prix bas », a fait savoir le promoteur de l’événement, Désiré Saphou.

De nombreux produits du terroir seront mis en vente à des coûts défiant toute concurrence : banane, manioc, taro, igname, patate, pastèque, safou (atanga), papaye et bien d’autres. Les produits alimentaires, halieutiques, végétaux, et de boucherie ne seront pas en reste lors de cette foire. « Pour les exposants, les stands seront à 5 000 FCFA/jour. Il y aura de la banane, du manioc, du poisson, du gibier à des prix très raisonnables. Cette foire, on la veut pérenne et donc notre objectif est de la tenir même trois fois dans l’année », espère Désiré Saphou.

La mission est difficile, car de nombreux produits de première nécessité consommés au Gabon sont importés. Sur les étals des marchés comme dans les grandes surfaces, les prix ont augmenté de façon vertigineuse. Cette hausse touche tous les secteurs, notamment le logement, le transport, mais surtout l’alimentation. Si la mairie de Port-Gentil, lors de la réunion du 12 juillet, a affirmé son entier engagement à soutenir l’initiative par des actions multiformes afin de valoriser le « Made in Gabon », cette foire sera une vitrine agricole et économique en ce mois de juillet. « Nous sommes satisfaits de tout ce qui va se passer, c’est pourquoi nous avons offert gracieusement la foire municipale. C’est une initiative louable et à pérenniser », a déclaré la déléguée spéciale adjoint 1, Marie Stéphanie Inguiessi.

Comment comprendre qu’à ce jour les produits de consommation coûtent toujours chers, alors même que le pouvoir déchu avait tenu des assises nationales du 11 au 13 avril dernier pour lutter contre la vie chère ? Que faire pour drastiquement baisser les prix de ces produits de consommation ? Le débat est ouvert !