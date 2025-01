Éliminatoires Mondial U17 : Le Gabon humilié à domicile par une Afrique du Sud sans pitié

Ce samedi 11 janvier, au stade Rénovation de Franceville, les Panthères U17 féminines du Gabon ont essuyé une défaite historique face à l’Afrique du Sud, lors du match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2025. La rencontre a été arrêtée à la mi-temps, car six joueuses gabonaises étaient en incapacité de poursuivre, réduisant l’effectif en dessous du minimum requis par les règles de la FIFA. Le score à la mi-temps, 1-12 en faveur des Sud-Africaines, a été confirmé comme le score final.

Jamais, dans l’histoire du football gabonais, une sélection nationale n’avait abandonné un match à la pause. L’effectif extrêmement limité des Panthères U17 n’a laissé d’autre choix que de jeter les armes. Cette défaite, survenue à domicile, constitue la pire de l’histoire du football gabonais pour une sélection nationale, toutes catégories confondues. Ce résultat fait mal, mais au-delà de la douleur sportive, c’est l’ensemble du contexte qui est accablant.

Le score sans appel de cette rencontre aller

Face à l’une des meilleures sélections africaines de la catégorie, les Panthères n’ont jamais pu rivaliser. L’Afrique du Sud, bien organisée et expérimentée, a déroulé son jeu sans difficulté, marquant but sur but face à une défense gabonaise dépassée. Cette défaite s’inscrit dans un contexte plus large de désorganisation et de manque de moyens alloués au développement du football féminin au Gabon.

La manche retour, prévue le 18 janvier en Afrique du Sud, s’annonce déjà comme un défi insurmontable pour une équipe gabonaise qui semble manquer cruellement de préparation et de soutien. Les observateurs craignent une nouvelle humiliation si des mesures concrètes ne sont pas prises pour renforcer l’équipe avant cette échéance.

Une vue de la sélection gabonaise

Au-delà de ce match, cette débâcle pose une question cruciale : quel avenir pour le football féminin au Gabon ? Le manque de compétitions nationales, l’absence de politique de développement et le désintérêt apparent des autorités sportives sont autant de facteurs qui handicapent la progression des joueuses gabonaises.

Le score de samedi doit servir de signal d’alarme pour les responsables du football gabonais. Si rien n’est fait pour relancer les compétitions locales et investir dans les structures de formation, le football féminin continuera de sombrer, au détriment de nombreuses jeunes talents qui ne demandent qu’à s’épanouir sur le terrain.