El. Mondial 2026 : Le Gabon se fait peur mais arrache une précieuse victoire face au Kenya

La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du groupe F se jouait ce jeudi 16 novembre au stade de Franceville (Haut-Ogooué) pour les Panthères du Gabon. Opposés aux Harambee Stars du Kenya, les hommes de Thierry Mouyouma reviennent de loin dans cette rencontre poussive. Menés durant toute la première mi-temps, les Gabonais sont revenus dans le match en seconde période grâce aux buts signés Denis Bouanga (60e) et Guélor Kanga Kaku (88e). Score final 2 buts à 1.

Malgré une tanière emmaillée par de nombreux actes d’indiscipline, les Panthères du Gabon version Mouyoma disputait ce jeudi soir leur première véritable rencontre à enjeu. Une première journée des éliminatoires du prochain Mondial de football où les Panthères se sont faites peurs durant toute la première -mi-temps car menés au score dès la 40e minute de jeu par les Harambee Stars suite à une sortie hasardeuse du goal gabonais Junior Noubi Fotso.

Il aura fallu un sursaut d’orgueil durant la seconde mi-temps et les ajustements du coach Thierry Mouyouma pour revoir sur le terrain des Panthères plus conquérantes et plus adroites. Un nouvel état d’esprit qui a très vite payé par l’intermédiaire de le serial buteur de la MLS Denis Bouanga qui remettra les deux équipes à égalité à la 60e minute de jeu.

Un retour dans le jeu du Gabon qui va se poursuivre durant la suite de la rencontre. Notamment à 2 minutes de la fin du temps règlementaire par le second but gabonais signé du milieu de terrain Guélor Kanga Kaku qui et met définitivement le Gabon à l’abri. Une victoire gabonaise qui fait du bien et permet au stade de Franceville de retrouver son invincibilité d’antan.