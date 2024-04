Des touchdowns aux écrans tactiles, les paris sportifs deviennent mobiles

Il est plus facile que jamais de parier sur un match grâce aux applications de paris sportifs. Quelques erreurs peuvent faire basculer votre bankroll dans le négatif et vous faire ressembler à la soupe verte congelée de tante Donna.

Les prop bets nécessitant des recherches sont un bon moyen d’éviter ces erreurs. Les paris sur les touchdowns à tout moment et sur le compte bonus melbet marqueur de touchdown en sont des exemples.

Les paris sur les touchdowns à tout moment

Un prop bet sur un touchdown à tout moment est un type de prop NFL qui demande si un joueur va en marquer un. Ces paris sont souvent faits sur des joueurs qui sont connus pour marquer beaucoup de touchdowns, et ils peuvent fournir des gains importants s’ils sont gagnés. Ces paris sont également parfaits pour ajouter une jambe supplémentaire aux paris sur le même match et aux paris en parloirs.

Le paris sportif de Caesars dispose d’une large sélection de joueurs et d’accessoires de jeu, et il offre certains des meilleurs prix pour les paris sur le premier touchdown. Il offre un taux de retenue inférieur à celui des autres bookmakers et est comparable à celui de MGM en ce qui concerne les prix globaux. Il propose même une option « non » sur les premiers touchdowns, ce qui peut s’avérer utile pour tous ceux qui parient sur le match. Cela crée un marché plus homogène et de meilleurs prix pour les parieurs. C’est donc le meilleur endroit pour placer un prop bet NFL.

Prop betting sur le premier/dernier touchdown

Les prop bets sur le football, tels que le premier/dernier touchdown marqué, offrent un paiement différent des paris placés à tout moment. Ces paris sont basés sur le déroulement du match et les statistiques des joueurs, mais ils comportent un certain risque. Si vous trouvez un joueur qui a un bon matchup, ou qui est sur une série, alors il peut y avoir de bons gains.

Les joueurs dont on attend qu’ils marquent des touchdowns ont des chances plus élevées. Les Running Backs sont souvent favorisés pour marquer des touchdowns dans la zone rouge parce qu’ils ont plus d’opportunités de yards en raison d’un terrain de jeu condensé.

Les quarterbacks sont également populaires pour les accessoires de premier touchdown, car de plus en plus de quarterbacks athlétiques entrent dans la ligue chaque année. La saison dernière, 23 quarterbacks ont couru pour plusieurs touchdowns, et beaucoup d’entre eux sont sous-évalués dans les cotes de premier TD par rapport à leurs cotes de TD à tout moment. Cette stratégie peut s’avérer rentable à long terme.

Paris prop sur les touchdowns en course

Un joueur peut marquer un touchdown de différentes manières, et les meilleurs paris sportifs en ligne proposent des cotes sur la probabilité de chaque type de touchdown. Si vous pariez qu’un joueur marquera un touchdown à n’importe quel moment ou au premier/dernier, votre pari n’est rempli que si le joueur atteint la zone d’en-but. Les touchdowns par passe ne sont comptabilisés que si le quarterback passe le ballon au receveur.

Vous pouvez également placer des paris sur les touchdowns en course, qui sont basés sur le nombre de yards parcourus par un joueur au cours d’un match. Ces paris peuvent comporter plusieurs options, comme les paris à terme, ou seulement deux, comme l’over/under pour le nombre total de touchdowns. Ces accessoires sont un excellent moyen d’augmenter vos gains lorsque vous placez des paris sur plusieurs manches ou des paris sur le même match. Cependant, vous devez toujours faire vos devoirs avant de placer ces paris. Par exemple, vous devez prendre en compte le type de défense que votre joueur offensif va affronter.

Les paris à la carte sur les touchdowns

La popularité des prop bets sur les touchdowns a explosé, donnant aux fans la possibilité de faire des paris imprévisibles et amusants qui peuvent déboucher sur des gains importants. Ces types de paris peuvent être un peu plus difficiles à analyser que les paris classiques, mais les parieurs expérimentés peuvent utiliser leur connaissance des joueurs et des équipes pour maximiser leurs profits. Tout d’abord, il est important de consulter les rapports sur les blessures avant de placer votre pari. Si le statut d’un joueur est indiqué comme douteux ou absent, il est probable qu’il ne marquera pas de touchdown.

Une autre chose importante à retenir à propos des paris prop TD est qu’ils ne comptent pas les touchdowns de passe ou de réception de la même manière que les paris standards. Par exemple, si vous pariez sur le fait que Patrick Mahomes marque plus de 1,5 touchdown et qu’il en lance deux, son deuxième touchdown sera considéré comme un touchdown de passe, tandis que celui de Kelce sera considéré comme un touchdown de réception. Il est important de lire les conditions générales de chaque prop bet.