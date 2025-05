Comment jouer à Aviator : guide pour débutants et conseils pour parier

Aviator n’est pas un simple jeu de machine à sous, mais une véritable trouvaille pour ceux qui recherchent l’adrénaline et le contrôle. Contrairement aux machines à sous classiques, sur https://1winwin.ci/aviator/, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton, mais il faut aussi savoir s’arrêter au bon moment. Si vous êtes novice et que vous venez d’entendre parler du petit avion rouge, ce guide est fait pour vous : nous vous expliquerons comment jouer, à quoi faire attention et quelles stratégies utiliser.

Qu’est-ce qu’Aviator et comment fonctionne le jeu ?

Aviator est un jeu de crash dans lequel le coefficient de gain commence à augmenter dès le décollage de l’avion. Votre tâche consiste à retirer votre mise avant que l’avion ne décolle (ne s’écrase). Plus vous conservez votre mise longtemps, plus le multiplicateur est élevé, mais plus le risque de tout perdre est grand.

Les points essentiels du crash game pour les débutants :

Le jeu commence avec un multiplicateur de x1,00.

Le coefficient augmente jusqu’à 2,00, 3,00, 5,00 et même plus.

L’avion peut décoller à 1,01, mais aussi à 100+.

Il est important d’appuyer sur « Retirer » avant que le crash ne se produise.

Gain = mise × coefficient au moment de la sortie.

Il convient de mentionner que vous pouvez placer jusqu’à deux paris simultanément sur un même vol. L’un d’eux peut servir d’assurance. Il est également possible d’automatiser les paris et la capture du coefficient. Il vous suffit de choisir le coefficient qui vous semble le plus sûr et de regarder votre bankroll augmenter.

Stratégies et conseils pour les débutants

Les différentes stratégies ne garantissent pas un gain à 100 % dans un jeu crash. Cependant, les joueurs expérimentés conseillent de suivre les conseils suivants :

Petites mises = fiabilité. Misez le minimum et fixez vos gains à x1,5-2,0. Moins de risques, mais jouez plus longtemps. Retrait automatique. Configurez le retrait automatique, par exemple à x1,90. Cela vous aidera à ne pas paniquer. Deux paris simultanés. Vous pouvez miser deux montants : l’un à prendre à une cote faible, l’autre à tirer jusqu’au bout. Analyse de l’historique. Les multiplicateurs précédents s’affichent sous le jeu. Il n’y a aucune garantie que cela se reproduira, mais vous pouvez vous baser sur les séries « chaudes » et « froides ». Ne soyez pas trop gourmand. Beaucoup perdent parce qu’ils veulent attendre x10 ou plus. Il vaut mieux retirer régulièrement à ×2-3 que d’attendre des pics rares.

Si nécessaire, vous pouvez lancer Aviator en mode démo sur le site du fabricant. En règle générale, le mode d’entraînement n’est pas disponible dans les casinos. C’est une excellente option pour découvrir l’interface et choisir la meilleure tactique. Vous vous adapterez facilement au divertissement avec des crédits virtuels, puis vous pourrez utiliser vos observations pour jouer avec de l’argent réel.

Aviator n’est pas un jeu où l’on peut simplement se détendre. Ici, il faut réfléchir, observer et prendre des décisions. Mais c’est justement ce qui fait tout le charme du jeu : tout dépend de votre réaction et de votre stratégie. Vous voulez de l’adrénaline et du vrai dynamisme ? Aviator est fait pour vous.