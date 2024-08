Comilog : six syndicats menacent d’entrer en grève illimitée dès le 3 septembre

Six syndicats de la Comilog, un des plus grands producteurs de manganèse au Gabon, ont déposé ce lundi, un préavis de grève illimitée, à compter du 3 septembre 2024. Le collectif, composé des syndicats SYLTRAC, SYMIGA, SYNATIEX, SYNAC, SMIC et STRIMM, a exprimé plusieurs revendications touchant à la gestion des ressources humaines et à la gouvernance de l’entreprise.

Parmi les principales plaintes figurent : Licenciements et rétrogradations : Les syndicats dénoncent les licenciements ou rétrogradations de cadres gabonais, notamment au sein des directions DDD, DIEP et DFIP, les plaçant en position N-2. Privilège des expatriés : Les travailleurs critiquent la tendance croissante à remplacer les cadres gabonais par des expatriés dans les postes de responsabilité au sein de l’entreprise. Une situation jugée inéquitable et discriminatoire. Gestion de la RSE : La nomination d’un expatrié au poste de Directeur du développement durable et garant du portefeuille de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est également pointée du doigt. Autres dysfonctionnements : Ils dénoncent également la diffusion d’informations inexactes, le partage de documents inexploitables et le non-respect des cadres légaux, tels que le CPCES et l’absence du Comité de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail (CSST). Le préavis de grève, qui court du 19 août au 2 septembre, appelle à des actions légales pour obliger la direction à répondre à ces revendications. Si aucune solution n’est trouvée, une grève illimitée débutera à partir de 00h00 le 3 septembre. Pour rappel, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe français Eramet, est un pilier de l’industrie minière gabonaise. Elle est spécialisée dans l’extraction et la transformation du manganèse, un minerai essentiel dans la production d’acier. L’entreprise exploite principalement le site de Moanda, situé dans la province du Haut-Ogooué, et contribue de manière significative à l’économie du Gabon grâce à ses exportations et à l’emploi local.