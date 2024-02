Ce que vous devez savoir sur le bookmaker 1win

1win BC est l’un des leaders de l’industrie du divertissement de jeu. La ressource, qui combine une plateforme de paris et un casino en ligne avec des milliers de machines à sous, se retrouve régulièrement en tête des publications dédiées à l’industrie du jeu. Le site officiel du site est traduit en 18 langues, et la ressource est visitée quotidiennement par des millions de joueurs et d’experts en paris du monde entier.

Aujourd’hui, nous allons vous parler des offres de https://1win-africa.net/ , de l’histoire du fournisseur et du miroir de la plateforme.

Site 1win : histoire de l’opérateur

La société a commencé son parcours en 2016 sous le nom de First Bet. Aux premières étapes, la ressource était simplement une plateforme de paris avec un nombre standard de lignes. Cependant, déjà deux ans plus tard, après avoir effectué un rebranding et changé de nom, elle a élargi son champ d’activité.

À l’heure actuelle, le portail principal du bookmaker est l’une des pages les plus visitées liées aux paris et au casino en ligne. L’administration du site travaille constamment à l’expansion de la fonctionnalité et ajoute régulièrement de nouvelles sections au site.

Site officiel de 1-win : offres de casino

Au moment de la rédaction de cette revue, la plateforme propose les types de divertissement suivants :

En direct. Paris en temps réel.

Ligne. Paris sur des événements sportifs populaires.

Casino. Collection de jeux de hasard du site.

Jeux en direct. Diffusion de jeux de hasard avec de vrais croupiers.

Cybersports. Paris sur des compétitions de jeux informatiques.

Crash. Aviator et d’autres jeux Crash.

Vsport. Salles de sports virtuels.

Poker. Salle de poker exclusive avec de nombreuses tables.

Et ceci n’est en aucun cas une liste complète des divertissements disponibles. La liste complète peut être étudiée dans le menu du site officiel. Dans le pied de page du site, vous trouverez des liens vers les sections d’information de 1win BC.

1win BC : création d’un compte

S’inscrire sur le site est une étape clé pour commencer à parier sur les sports, utiliser des bonus et d’autres fonctionnalités de la plateforme. Selon les règles de 1win BC, seuls les utilisateurs majeurs peuvent créer un compte.

Il existe deux façons de s’inscrire :

Coordonnées. Entrez votre adresse e-mail et suivez les instructions pour terminer l’inscription.

Plateformes Internet. Connectez un compte depuis l’un des réseaux sociaux suggérés à votre compte sur la plateforme.

Ces actions donneront aux nouveaux venus accès pour approvisionner leur compte de jeu et accéder aux divertissements de jeu.

Le processus d’inscription est considéré comme terminé seulement après la vérification. L’administration de 1win recommande fortement de passer par la procédure de vérification d’identité immédiatement après l’inscription. En raison du statut non officiel du bookmaker, le processus d’identification ne prendra pas beaucoup de temps et sera effectué sans avoir besoin de recourir à des services tiers.