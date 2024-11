CAN 2025 : Corrigées à l’aller, les Panthères du Gabon dévorées à domicile par les Lions du Maroc

Déjà qualifiées depuis jeudi après-midi grâce à la victoire du Lesotho sur la Centrafrique, les Panthères du Gabon n’ont pas réussi à faire bonne figure lors de leur match retour vendredi soir face aux Lions de l’Atlas du Maroc. Après une défaite 4-1 le 6 septembre à Agadir, les Marocains ont aggravé la situation en s’imposant 5-1 au stade Rénovation de Franceville.

Pourtant, ce match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 avait bien commencé pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. Denis Bouanga, du Los Angeles FC, a ouvert le score dès la 4e minute, devant un stade de Franceville plein d’espoir pour un sursaut d’orgueil des Panthères sur leurs propres installations.

Le score final de la rencontre

Mais c’était sans compter sur la réactivité du banc marocain, qui a riposté 13 minutes plus tard grâce à Jamal Harkass. Les deuxième et troisième buts ne se sont pas fait attendre : Brahim Diaz a aggravé le score en marquant sans pitié un doublé aux 20e et 23e minutes, plongeant les supporters gabonais dans la consternation. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce score de 3-1 pour le Maroc.

Au retour des vestiaires, malgré un jeu équilibré jusqu’à la 60e minute, le coach marocain a finalement trouvé la formule gagnante en procédant à des changements stratégiques. Ces nouveaux entrants ont redonné de la vigueur aux Lions, qui ont marqué un 4e but à la 81e minute, puis un 5e but neuf minutes plus tard. Score final : 5-1 en faveur du Maroc.

Cette défaite cinglante est une douche froide pour les Panthères et leurs supporters, qui devront se contenter de la performance des Basotho du Lesotho, vainqueurs de la Centrafrique jeudi sur le score de 1-0 pour songer à leur qualification. Ce succès Lesothan a éloigné définitivement les Fauves de l’Oubangui de la course à la qualification derrière le Gabon, les reléguant à la 4e place du groupe B de ces éliminatoires. Les Panthères du Gabon concluront leur campagne des éliminatoires de la CAN 2025 le 18 novembre face à la Centrafrique, dans l’espoir de terminer sur une bonne note.