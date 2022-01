CAN 2021 : Le Gabon moins adroit, s’écroule devant le mur burkinabé en 8e de finale

Le gros match tant promis par Patrice Neveu, aura tenu toutes ses promesses ce dimanche après-midi. Même réduites à 10, les Panthères du Gabon ont arraché le match nul 1 but partout grâce à une tête du capitaine Bruno Ecuelé Manga à la 90e minute +1. Les deux équipes se sont finalement séparées au terme de l’épreuve fatidique des tirs au buts où les Etalons auront été les plus adroits avec 7 tirs cadrés contre 6 pour le Gabon. Une élimination de la compétition pour le Gabon qui n’aura pas démérité.

Le Gabon ne disputera pas les quarts de finales tant rêvés par ses supporters. Pour franchir le cap des 8e de finale, ils faillaient que les gabonais l’emportent face au Burkina Faso ce dimanche soir. Un match choc entre les deux nations qui s’est soldé au forceps par la victoire des Burkinabés qui ont mené au score dès le 28e minute par un but de Bertrand Traoré qui avait déjà loupé un penalty contre le Gabon à la 13e minute.

La désolation gabonaise à l’issue de la rencontre

Les Panthères toujours combattives tenteront de revenir à la marque à la 42e minute de jeu grâce à Aaron Boupendza mais l’arbitre marocain de la rencontre, le signalera hors jeu. Avec un score à l’avantage des Burkinabés, les deux équipes s’en tiendront là à la fin de la première mi-temps. A la reprise, le Gabon tentera plusieurs fois de reprendre le cour du match. Ce sera sans compter sur une faute Sidney Obissa qui écopera un second carton jaune à la 67e minute, synonyme du rouge.

Malgré avoir été réduit à 10, le Gabon mettra en échec le Burkina Faso avant de parvenir à l’égalisation à la 90e minute grâce à la tête de Bruno Ecuele Manga contré par le Burkinabé Adama Guira. La partie est relancée, les deux équipes iront aux prolongations puis aux tirs aux buts. Si Bouanga, Meye, Boupendza, Poko, Ecuelé Manga et Autchanga ont marqué chacun leur tir, ce ne sera pas le cas de Kanga, Ngakoutou et Palun qui ont raté leurs tentatives.

C’est finalement Ismailha Ouédraogo qui inscrira le penalty en or pour porter l’avance à 7 tirs au but à 6 pour les Etalons. Un match qui aura tout de même révélé le gardien Jean-Noël Amonome qui aura tout de même livré un très bon match. Le Gabon termine ainsi son aventure à la 33e Coupe d’Afrique des nations avec une équipe qui aura jusqu’au bout fait bonne impression malgré les déboires qui ont émaillé la sélection gabonaise en début de CAN.