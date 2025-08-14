La chaîne Gabon 24 (re)sacralisée en EPIC pour se fondre en entité commerciale médiatique

Alors que Gabon 24 n’a plus de site web depuis plusieurs semaines — censuré par son hébergeur — et que ses nouveaux locaux devraient bientôt être livrés, le gouvernement gabonais a décidé ce mardi de consolider son statut juridique. La chaîne d’information rattachée à la Présidence de la République sera à nouveau un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), une formule offrant plus de souplesse administrative et financière, alors même que son impact réel reste difficile à mesurer.

Depuis un précédent Conseil des ministres du régime déchu, tenu le 26 février 2019, Gabon 24 bénéficiait déjà du statut d’EPIC. En adoptant un projet d’ordonnance pour « resacraliser » ce statut le 12 août, les autorités gabonaises veulent désormais ouvrir la voie à la rentabilité de la chaîne publique et à son autonomie financière, tout en la maintenant sous la tutelle directe du palais présidentiel. Une chaîne tout info qui devra, selon les orientations gouvernementales, devenir plus commerciale afin d’attirer davantage d’annonceurs.

Le site web de la chaine suspendu depuis des semaines par son hébergeur

Selon le projet d’ordonnance présenté par le ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions lors du Conseil des ministres du 12 août, cette réforme « s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’administration publique et de renforcement des outils de communication de l’État », conformément au décret n° 0235/PR du 8 mai 2025. Elle vise à adapter l’organe aux nouveaux enjeux de communication, à la fois nationaux et internationaux.

Le texte prévoit ainsi une adaptation structurelle et juridique de Gabon 24 aux standards contemporains du paysage médiatique. L’objectif est de répondre à « l’évolution du paysage médiatique contemporain, marqué par une demande croissante d’informations en continu et la diversification des supports de diffusion », tout en conservant l’ADN institutionnel de la chaîne.

Lancée le 24 mai 2016 comme première chaîne gabonaise tout info, Gabon 24 faisait initialement partie du groupe Gabon Télévisions. Par décret du 4 mai 2018, elle avait été détachée et rattachée à la Présidence de la République. Forte de son statut d’EPIC depuis 2019, elle amorce aujourd’hui, sous la nouvelle administration, une relance stratégique visant à conjuguer missions de service public et logique commerciale.