CAN 2021 : Bouanga et ses 4 co-équipiers enfin négatifs au Covid, Gilchrist Nguema out !

Bonne nouvelle ce mercredi dans la tanière des Panthères du Gabon engagées à la CAN Cameroun 2021. Les 5 joueurs gabonais dont l’attaquant Denis Bouanga testés positifs à la Covid-19 samedi dernier sont désormais négatifs. Outre Bouanga, il s’agit de l’attaquant Ulrich Eneme Ella, du défenseur David Sambissa, du milieu de terrain Serge-Junior Martinsson Ngouali et du gardien remplaçant Junior Noubi Fotso.

Une bonne nouvelle qui s’accompagne d’une mauvaise. Celle concernant le défenseur central Gilchrist Nguema. Guéri de la Covid-19, la commission médicale de la CAF a trouvé des résidus du virus dans une IRM. "Il devra passer par les examens de cardiologie sans malheureusement pratiquer une activité sportive. Il va aussi quitter le groupe dans les jours qui suivent", précise la Fédération gabonaise de football.

Gilchrist Nguema rejoint ainsi les joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemino remis à la disposition de leur club pour des « examens approfondis » et out pour la suite de la CAN 2021. C’est donc également la fin de la compétition pour Gilchrist Nguema qui va rejoindre son club israélien Maccabi Ahi Nazareth.