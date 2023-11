Le CTRI a déjà adopté le chronogramme de la transition mais refuse de le dévoiler !

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) de l’armée gabonaise qui a renversé Ali Bongo le 30 aout dernier, continue de rester seul maitre des horloges. Alors que personne ne connait pour l’heure le chronogramme prévisionnel de la transition que dirige le général Oligui Nguema, le CTRI a déjà un projet précis dans ce sens. Il a été présenté en mode discrétos ce mercredi en conseil des ministres sans qu’on ne sache de quoi il retourne.

Le CTRI et son président continuent de garder le mystère le plus complet sur la durée de la transition ainsi que ses modalités. Transition de 18 mois, 2 ans, 3 ans ou 4 ans ? Bien malin à part les têtes pensantes du CTRI et désormais du gouvernement ne pourrait le dire. Selon le communiqué final du conseil des ministres de ce 8 novembre, un projet de chronogramme établi par le CTRI a été présenté à la discrétion des membres du gouvernement.

Les principaux membres du CTRI

Mais celui-ci est toujours tenu secret. « Le Chef de l’Etat a par la suite instruit les membres du Gouvernement de s’imprégner du Projet de Chronogramme de la Transition proposé par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions », indique le communiqué de ce conclave gouvernemental présidé hier par le général Brice Oligui Nguema. « Il a de ce fait insisté, à leur égard, sur la notion de projet car seul le Peuple Gabonais, réuni dans le cadre du Dialogue National Inclusif, décidera du Chronogramme définitif », a tranché le communiqué.

Si l’on s’en tient à cette information officielle, les Gabonais et la communauté internationale ne connaitront la durée de la transition au Gabon qu’en mars-avril 2024. Date à laquelle devrait se tenir selon le Premier ministre Raymond Ndong Sima le Dialogue national tant attendu. C’est finalement celui-ci qui déterminera la durée de la transition imposée pourtant par les seuls militaires du CTRI. Ce, à l’issue de leur « coup de liberté » qui a mis hors d’état de nuire les tenants de l’ancien régime qui maintenaient Ali Bongo au pouvoir malgré sa maladie invalidante.