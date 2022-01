CAN 2021 : 5 joueurs gabonais dont Denis Bouanga potentiellement forfaits contre le Maroc mardi

Les nouvelles des Panthères du Gabon engagées à la 33e coupe d’Afrique des nations de football, ne sont guère bonnes à quelques jours de la rencontre fatidique de mardi, contre le Maroc pour la 3e et dernière journée de la phase de poules. Après avoir été privé contre le Ghana de Lloyd Palun, Sidney Obissa, Gilchrist Nguema, Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon accumule les cas positifs dans sa tanière.

Cette fois, il s’agit de l’attaquant Denis Bouanga, Ulrich Eneme Ella, David Sambissa, Serge-Junior Martinsson Ngouali et du gardien Noubi Fotso qui se sont vus testés positifs à la Covid-19. Une mauvaise nouvelle pour ces 5 joueurs qui pourraient ne pas être de la partie pour ce dernier match décisif pour le Gabon qui a déjà un pied dans les 8e de finales de la compétition.

Des forfaits probables alors que l’on vient d’appendre que le Gabon a écopé d’une sanction pécuniaire pour avoir changé d’hôtel au mépris des instances de la CAF. Pour cette volteface, le Gabon devra régler 11,45 millions de FCFA (20 000 dollars) à la CAF, selon la décision du jury disciplinaire de l’instance faitière du football africain.

Rappelons que dans ce groupe C, le Gabon reste le second avec 4 points derrière le Maroc son futur adversaire qui totalise 6 points après avoir remporté l’ensemble de ces deux premiers matchs. Le Gabon après avoir défait les Comores lundi, a réussi vendredi à accrocher les coriaces Blacks Stars du Ghana en imposant un match 1 but partout synonyme de victoire.

Le prochain match des Panthères aura lieu ce mardi à 20h00 pour confirmer le ticket du Gabon pour le second tour du tournoi que Patrice Neveu ont entamé de fort belle manière malgré les tensions pécuniaires entre les joueurs, le ministère de tutelle et la Présidence gabonaise que le montant des primes à verser au staff technique et les joueurs.