Calendrier de déroulement des épreuves du baccalauréat gabonais session 2021

Alors que les épreuves sportives du baccalauréat gabonais ont débuté hier sous fond de mouvement d’humeur des enseignants d’EPS, la rédaction d’Info241 vous livre l’entièreté du programme officiel de cet examen de fin d’année ouvrant droit aux études supérieures. Les épreuves sportives se poursuivront ainsi jusqu’à 17 juillet avant le début des épreuves écrites du 20 au 24 juillet pour les épreuves du premier groupe.

Le programme des épreuves écrites est le suivant pour le baccalauréat général :

- mardi 20 juillet : épreuve d’EPS en matinée (8h-10h) puis épreuve de Sciences économiques (14h-18h) pour la série B

- mercredi 21 juillet : épreuve de Philosophie en matinée (8h-12h) puis Français (14h-18h) en après-midi pour l’ensemble des séries A, B, C, D et E.

- jeudi 22 juillet : épreuve de Mathématiques (8h-12h) suivie de d’Histoire-géographie (14h-18h)

- vendredi 23 juillet : épreuve de Langue vivante 1 (8h-11h) pour les séries A1, A2 et Sciences physiques (8h-11h) pour les séries scientifiques. Puis dans l’après-midi Langue vivante 2 pour la série A2 et sciences de la vie et de la terre pour les séries scientifiques

- samedi 24 juillet : épreuves facultatives : musique, art dramatique et dessin

- du 26 au 30 juillet : oraux dès 7h30 Langue vivante 2 pour les série A1, Langue vivante 3 pour la série A2 et Langue vivante 1 pour les séries scientifiques

Les délibérations du premier groupe auront lieu le 31 juillet avant les épreuves orales du second groupe du 3 au 6 août. La proclamation des résultats interviendra le 7 août.

Cliquez ici pour télécharger le calendrier complet