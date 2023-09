Box internet : Moov Africa Gabon Telecom casse les prix pour la rentrée des classes !

L’opérateur de téléphonie fixe Moov Africa Gabon Telecom a lancé ce 15 septembre une bonne promo pour la rentrée des classes. L’entreprise vient de réduire de plus de 66% le prix de sa box internet MoovBox. Le prix passe ainsi de 30 000 à 10 000 FCFA. Une sacrée économie pour les élèves gabonais et leurs parents qui devront faire leur rentrée à compter de ce lundi 18 septembre.

Moov Africa Gabon Telecom continue de surprendre agréablement sa clientèle. Après avoir lancé une opération contre la vie chère baptisée « Avec Momo », voilà que l’opérateur historique de télécommunication vient de casser les prix de sa box internet grand public. Pour cette rentrée, il faudra juste débourser 10 000 FCFA pour acquérir sa nouvelle box permettant de surfer sur internet en illimité.

L’un des visuels de cette promotion

Cette offre « rentrée scolaire » court jusqu’à ce 30 octobre, indique un visuel dédié l’entreprise. Cette box internet fibre permet d’avoir un volume de connexion allant jusqu’à 500 Mégabits par seconde. Une offre très haut débit (THD) pour profiter au maximum de sa vie numérique pour ses études ou plus. Une bonne nouvelle pour les élèves du secondaire appelés à faire leur rentrée scolaire ce lundi.

Et pour les autres types de clients, cette promotion est une bonne raison supplémentaire pour s’équiper à prix cassé de la dernière box THD de l’opérateur. Rappelons que Moov Africa Gabon Telecom est le leader de la téléphonie fixe et mobile au Gabon avec plus de 2 millions d’abonnés et des agences présentes sur l’ensemble du territoire national.