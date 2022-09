Bitcoin et consommation d’énergie

Plusieurs gouvernements et experts environnementaux s’inquiètent de plus en plus de la forte consommation d’énergie du Bitcoin. Des statistiques récentes montrent que le Bitcoin utilise environ 150 térawattheures d’électricité par an. C’est plus que la consommation de l’Argentine, un pays qui compte plus de 45 millions d’habitants. La production de cette énergie émet environ 65 mégatonnes de dioxyde de carbone dans l’air chaque année.

Ces statistiques ont eu un impact sur la critique croissante du Bitcoin, qui contribue de manière significative à la pollution mondiale et au changement climatique. Néanmoins, la soif d’énergie dans l’écosystème de la crypto-monnaie augmente de jour en jour, les sociétés minières s’efforçant de construire de plus grandes plates-formes pour profiter de la ruée vers la plateforme d’échange de bitcoins avant l’épuisement des réserves. sont épuisants.

La dynamique de la consommation d’énergie du Bitcoin

L’écosystème Bitcoin est entièrement basé sur la technologie, avec divers processus de production et applications qui nécessitent de l’électricité pour fonctionner. Comprendre comment ces processus se déroulent peut vous aider à comprendre l’agitation qui se cache derrière la forte consommation d’énergie du Bitcoin.

Minage de Bitcoins

Le minage de Bitcoins nécessite une énorme quantité d’énergie dans l’ensemble du réseau, car les mineurs utilisent des ordinateurs pour résoudre des énigmes sur la blockchain pour les Bitcoins. Les premiers mineurs utilisaient des ordinateurs de bureau et des ordinateurs personnels pour miner des Bitcoins. Les coûts énergétiques étaient alors relativement faibles, car les ordinateurs consommaient moins d’énergie et le réseau ne comptait que quelques utilisateurs.

Cependant, les énigmes que les mineurs résolvaient pour gagner les récompenses sont devenues plus complexes et plus difficiles à mesure que le marché se développait. Cela a incité les mineurs à rechercher du nouveau matériel informatique pour générer plus de puissance de calcul. Cela a également augmenté la consommation d’électricité des mineurs, car le matériel est gourmand en énergie et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Aujourd’hui, le minage de Bitcoins est devenu une entreprise compétitive, et de plus en plus de sociétés géantes investissent dans du matériel informatique puissant et de haute technologie afin de gagner en importance sur ce marché lucratif. Les pools de minage de crypto-monnaies sont désormais répandus dans le monde entier, et la plupart des installations dépendent de l’électricité produite par des combustibles fossiles et des centrales au charbon. La plupart des opérations de minage du Bitcoin ont lieu aux États-Unis et représentent environ 35% du taux de hachage du Bitcoin.

La forte dépendance du secteur à l’égard de l’électricité produite par des combustibles fossiles a suscité des craintes croissantes quant à la pression croissante qu’il exerce sur les ressources énergétiques limitées de la planète. Ces révélations ont incité certains pays comme la Chine à interdire le minage de Bitcoins. Certaines entreprises ont également cessé temporairement d’accepter les paiements en Bitcoins afin de convaincre les mineurs de trouver d’autres sources d’énergie pour leurs opérations.

Atténuer la forte consommation d’énergie du Bitcoin

Les régulateurs gouvernementaux et les investisseurs ont suggéré divers moyens d’apprivoiser la forte consommation d’énergie de l’industrie cryptographique. Des pays comme la Chine ont carrément interdit les crypto-monnaies, invoquant des objectifs climatiques et l’instabilité économique. Cependant, le Bitcoin et la crypto-monnaie sont l’avenir de l’argent, et les nier n’est certainement pas la meilleure façon de répondre aux préoccupations en matière de consommation d’énergie.

Plattsburgh, dans l’État de New York, a été la première ville des États-Unis à interdire temporairement le minage de crypto-monnaies en 2018. Cependant, il n’existe aucune loi fédérale axée sur le minage de Bitcoins. Trouver une énergie bon marché, abondante et propre est l’une des principales stratégies que la plupart des sociétés de minage de crypto-monnaies explorent actuellement pour réduire les impacts environnementaux de l’industrie.

Plusieurs sociétés minières de bitcoins ont déjà commencé à réorienter leurs activités vers des sources d’énergie verte, notamment l’énergie solaire, éolienne et nucléaire. De nombreux gouvernements encouragent désormais l’industrie de la cryptographie à être flexible, à adopter une énergie durable et à ajuster sa consommation d’énergie aux conditions actuelles du réseau.

Le minage de Bitcoins est incontestablement gourmand en énergie. Cependant, les experts soulignent que diverses stratégies innovantes existent pour que le Bitcoin et l’industrie réduisent leur consommation d’énergie et atténuent les défis environnementaux. Ainsi, les régulateurs, les sociétés de minage de crypto-monnaies, les investisseurs et les autres parties prenantes devraient travailler ensemble pour développer des pratiques durables pour une croissance positive. L’atténuation de la consommation d’énergie du Bitcoin nécessite un effort combiné de tous les acteurs du secteur.