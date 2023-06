Bijoux cultes pour femme : les intemporels pour être in et stylé

Adepte de la mode ou non, les bijoux, il ne faut pas s’en passer ! Une tenue reste incomplète s’il manque les accessoires qui vont avec. Chapeau, collier, boucles d’oreilles, bracelets, bagues, montres, le choix est vaste, mais à vous d’en décider. Toutefois, faites attention à l’association des éléments. Veillez à ce qu’ils soient bien en accord, le but étant de valoriser votre tenue et non le contraire. Voici des idées de bijoux incontournables pour être au top de la tendance.

Les boucles d’oreilles créoles pour magnifier le port de tête

La boucle d’oreille créole est un éternel indémodable, qu’elle fait partie des must have à avoir chez soi. Cet accessoire de mode se trouve au summum de sa popularité dans les années 60 chez les femmes afro-américaines, et gagne depuis le cœur de toutes les femmes. D’un petit diamètre ou XXL ; fines ou épaisses ; lisses, striées ou torsadées ; simples ou multi anneaux ; avec des pierres incrustées ou des motifs géométriques, différents modèles de boucles d’oreilles créoles sont disponibles sur le marché. Celles-ci se portent en toute occasion : pour aller au travail, en sortie ou même pour assister à des événements chics. Cependant, tenez compte de votre morphologie lors du choix de vos boucles. Les créoles sont parfaites pour les femmes au visage long ou ovale, mais si vous avez le visage rond, optez pour des modèles plus originaux, avec des chaines pendantes par exemple pour apporter plus de longueur à votre visage.

Le layering pour plus d’originalité

Emprunté au monde de la beauté et du cosmétique, le layering trouve aussi sa place dans l’univers de la mode . Il s’agit en fait d’une technique de mix and match de bijoux. Comme vous pouvez l’imaginer, cela consiste à superposer des bijoux, que ce soit des colliers, des bracelets, ou encore des bagues. En principe, cela à l’air simple, mais attention, si l’assemblage est mal fait le rendu sera disgracieux. Il faut absolument éviter l’effet « too much » et partir vers des accessoires plutôt fins, légers et de différentes tailles. Laissez libre cours à votre créativité et osez affirmer votre personnalité. Pour un layering de bijoux réussi, privilégiez la simplicité ; des accessoires simples pour éviter de surcharger votre tenue. Restez d’ailleurs sur une seule couleur.

Un conseil : tenez compte de la couleur de vos cheveux et de la carnation de votre peau ! L’argent est idéal pour les femmes claires de peau, tandis que l’or va à merveille à celles qui ont un teint foncé ou métissé.

La haute joaillerie pour plus d’élégance

Comme on le dit : « la haute joaillerie est aux bijoux, ce que la haute couture est aux vêtements ». Ces bijoux de luxe signés par les grandes marques se voient en tant que véritable œuvre d’art. Certaines pièces sont d’ailleurs exceptionnelles et uniques en soi. Signe d’élégance et de finesse par excellence, les bijoux de luxe sont créés à partir de métaux et pierres précieux . Ils reflètent ainsi le savoir-faire exceptionnel des artisans joailliers et le fruit d’une création finement travaillée. Ce type d’accessoire de mode se porte idéalement lors des grands événements tels que les galas ou encore les mariages. En or, en platine ou en palladium, ces derniers sont généralement ornés de magnifiques pierres précieuses comme le diamant, le saphir et l’émeraude. Si vous êtes une amoureuse du style vintage , les marques de haute joaillerie proposent également des bijoux en perles de culture.

Incontournables pour finir et valoriser une tenue, les bijoux sont les alliés des femmes au quotidien ! Si certains accessoires de mode perdent en popularité auprès de la gent féminine, les boucles d’oreilles créoles ainsi que les bijoux de haute joaillerie sont des intemporels indétrônables. Le layering aussi d’ailleurs !