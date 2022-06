BEPC 2022 : La prison centrale de Port-Gentil affiche un taux de réussite de 62,5% !

Le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2021-2022 a fait cette année bien des heureux sur l’ensemble du territoire national. C’est le cas des détenus de la prison centrale de Port-Gentil (Ogooué-Maritime) qui ont enregistré un taux de réussite de 62,5%. Sur 16 candidatures, 10 ont obtenu ce sésame avec brio. Le taux de réussite national étant de 69,89% pour cette session 2022.

Le système carcéral gabonais se base depuis des années, essentiellement sur la réinsertion des détenus dans la société après leur libération. C’est la raison pour laquelle certains d’entre eux, ont la possibilité de passer des examens scolaires en prison. Dans la province de l’Ogooué-Maritime en particulier, ils étaient en tout 1 866 candidats qui ont pris part à cet examen et 16 d’entre eux étaient des détenus incarnés à la prison centrale de la capitale économique depuis un an pour la plupart, âgés entre 17 et 23 ans.

Mention « assez bien »

Après plusieurs mois de cours intensifs en prison afin de les préparer, ils ont tous été fixés sur leur sort ce lundi 20 juin. En effet, 10 d’entre eux ont obtenu avec brio leur sésame avec mention assez bien. C’est le cas par exemple du meilleur d’entre eux qui a obtenu une moyenne de 15,26/20 nonobstant le fait qu’il soit en prison depuis un trimestre. Un autre a quant à lui eu 14,27/20 de moyenne tout comme un des candidats déclaré admis avec une moyenne 14/20.

Selon la liste nominative des admis au BEPC session 2022 de la prison centrale de Port-Gentil, la note la plus faible est de 10/20 obtenue par le moins d’entre eux. Un sentiment de satisfaction pour la direction carcérale de Port-Gentil qui voit en ces résultats reluisants, une réelle volonté des détenus à sortir de là avec les rudiments nécessaires et les documents leur permettant de se réinsérer facilement, tout ceci grâce au soutien des professeurs bénévoles des lycées et collèges de la ville du sable qui ont donné de leur temps et de leur savoir.

La réinsertion en ligne de mire

« C’est un sentiment de satisfaction pour moi et pour eux. Je suis content car malgré le fait qu’ils soient incarcérés, beaucoup d’entre eux ont le profond désir de continuer leur études. Et nous ferions tout pour les accompagner », estime un officier supérieur de la prison de Port-Gentil à la rédaction d’Info241. Il faut dire que la direction de ce milieu carcéral s’était personnellement assurée que les conditions adéquates soient réunies afin que ces élèves incarcérés puissent passer cet examen comme tout le monde.

De quoi montrer que le système carcéral gabonais songe à l’avenir des personnes emprisonnées et à ce qui se passera une fois qu’ils seront libres. C’est également une réelle opportunité offerte aux détenus. Car, elle s’inscrit dans le cadre d’une assistance psychologique et familiale. De quoi motiver plus d’un. En somme, l’unité carcéral ambitionne aussi soutenir l’année prochaine les prisonniers qui voudront bien passer leur CEP, BEPC et leur BAC.

Il faut dire que le nombre de candidats cette année a triplé. À cet effet, la prison centrale de Port-Gentil souhaite que les futurs candidats aient pour centre d’examen, leur milieu carcéral pour plus de sécurité et pour éviter toute stigmatisation.