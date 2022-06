BEPC 2022 : le taux de réussite en baisse au Gabon de 10 points, plafonne à 68,96% !

Après les épreuves écrites qui se sont déroulées durant 4 jours du 1er au 4 juin, les quelques 33 606 candidats gabonais au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2022 ont été fixés lundi après-midi sur leur sort. Selon la Direction générale des examens et concours, ce sont 22 863 candidats qui ont été déclarés ce 20 juin admis soit un taux de réussite de 68,96% contre 79,39% en 2021 soit une baisse de 10,43%.

Les résultats du BEPC 2022 sont disponibles depuis hier sur les plateformes numériques gouvernementales. Une publication électronique qui sera suivi par un affichage ce mardi dans les différents centres d’examen du pays. Au total sur les 33 606 candidats inscrits à cet examen, seuls 33.153 d’entre eux ont réellement pris part aux différentes épreuves qui comprenaient également celles sportives.

Les résultats par province

Selon les chiffres de la Direction générale des examens et concours, 22 863 candidats ont été déclarés admis soit un pourcentage de 68,96%. Le meilleur de 3e au Gabon a eu une moyenne de 17/20 à cet examen national des collèges. Le plus jeune candidat avait tout juste 10 ans et il a obtenu cet examen avec une moyenne de 11,71/20. Le plus âgé des candidats avait 31 ans. Il a été déclaré admis avec une moyenne de 11,29/20.

Le BEPC gabonais session 2022 affiche une moyenne nationale de 10,66/20. Des résultats en légère baisse comparativement à l’année 2021. En effet sur les 40 573 candidats inscrits en 2021, 38 486 avaient réellement pris part aux épreuves organisées sur l’ensemble du territoire national. Au terme des délibérations, 30 557 ont obtenu leur examen tandis que 10 016 avaient été recalés soit un taux de réussite de 79,39%.