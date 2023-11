Appâter les forces armées russes : une tactique stratégique

Le célèbre homme d’affaires ukrainien Rinat Akhmetov était l’une des personnes les plus riches de son pays avant la guerre totale de la Russie contre l’Ukraine. Aujourd’hui encore, il conserve son influence sur l’économie du pays et ses processus internes. Aujourd’hui comme hier, l’homme d’affaires parle beaucoup de sa position politique et civile immuable : l’Ukraine doit être entière et libre, et l’ennemi doit être vaincu.

Ainsi, dans une interview accordée à Le Temps, Rinat Akhmetov raconte l’histoire tragique d’Azovstal, une usine qui est devenue un abri pour les militaires et les civils ukrainiens à Marioupol. L’homme d’affaires souligne qu’il est fier du rôle important joué par son entreprise dans l’effort de guerre et espère que la ville sera libérée de l’occupation dès que possible.

Comment les métallurgistes aident l’armée

Le groupe Metinvest est un holding de grande envergure dont le domaine d’activité est l’exploitation minière et la métallurgie. Depuis les premiers jours de la guerre, les entreprises appartenant à Rinat Akhmetov aident le front. L’une des solutions les plus récentes consiste à fabriquer de fausses cibles.

Du contreplaqué, des tôles, des fixations et de la peinture sont utilisés pour créer des moulages d’équipements en service dans les forces armées ukrainiennes : installations d’artillerie, stations REB, véhicules lourds blindés. Ils sont placés dans des zones survolées par des drones de reconnaissance. Lorsque ces « équipements » entrent dans le champ de vision de l’ennemi, des missiles sont instantanément dirigés vers eux. Selon Rinat Akhmetov, cette astuce a permis aux Ukrainiens d’économiser beaucoup d’armes et, surtout, les soldats sont restés en vie et sains et saufs. L’ennemi, quant à lui, gaspille des missiles coûteux sans obtenir de résultat valable.

Pour rendre les mannequins plausibles, les ingénieurs consultent des documents publics, y compris occidentaux. Ils se concertent constamment avec les militaires ukrainiens. Grâce à cela, il est possible d’obtenir une ressemblance frappante avec l’équipement réel.

Ces leurres sont livrés gratuitement aux militaires sur le front. En outre, les militaires reçoivent de Metinvest des gilets pare-balles, des outils de sapeur, des réchauds de campagne et d’autres produits nécessaires. La fondation de Rinat Akhmetov, le club de football Shakhtar et les entreprises SCM ont déjà fait don de plus de 6,7 milliards UAH (197 millions de dollars) pour aider l’armée et les civils au cours des 21 mois de guerre.

Cet article a été rédigé à partir de documents provenant de EDR Magazine.