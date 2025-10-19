Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
mardi 21 octobre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Nigeria : Les autorités démentent les rumeurs d’un coup d’Etat après l’arrestation de 16 officiers

    Publié le 19 octobre 2025 à 08h06min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/nigeria-16-officiers-mis-aux-arrets-apres-une-tentative-de-coup,2590
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Road to BAL 2026 : Moanda Basket-ball sacré champion de la Zone 4 et qualifié pour l’Élite 16

    Ghana : Un jeune gardien sénégalais retrouvé mort après une fausse promesse de recrutement

    Plácido Domingo parcourt les scènes et prépare son retour avec Operalia

    Déjà Français, les Bongo-Valentin lorgneraient le passeport britannique pour fuir la justice gabonaise

    Législatives 2025 : Kassa Moussavou triomphe dans la diaspora, duel UDB–CLR pour le second siège

    International
    Nigeria : Les autorités démentent les rumeurs d’un coup d’Etat après l’arrestation de 16 officiers
    Nigeria : Les autorités démentent les rumeurs d’un coup d’Etat après l’arrestation de 16 officiers © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Les autorités nigérianes ont démenti samedi 18 octobre l’arrestation de seize officiers de l’armée soupçonnés de préparer un coup d’État contre le président Bola Ahmed Tinubu, contredisant des informations relayées par plusieurs médias locaux. « Les Forces armées du Nigeria tiennent à affirmer catégoriquement que ces allégations sont totalement fausses  », a déclaré le général Tukur Gusau, directeur de l’information de la Défense, dans un communiqué publié à Abuja.

    Les médias Sahara Reporters et Premium Times avaient affirmé vendredi qu’au moins seize officiers, dont un général de brigade, avaient été arrêtés pour avoir planifié de renverser le président lors du défilé du 1er octobre, jour du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance. L’armée avait toutefois évoqué, au début du mois, des sanctions disciplinaires à l’encontre de plusieurs officiers, sans mentionner de tentative de putsch.

    Ce démenti intervient dans un contexte sécuritaire fragile, marqué par la persistance de l’insurrection jihadiste de Boko Haram dans le nord du pays. Depuis 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés, selon l’ONU. Le Nigeria, dont l’histoire politique a été ponctuée de plusieurs coups d’État militaires, reste particulièrement sensible à toute rumeur de déstabilisation du pouvoir civil.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève