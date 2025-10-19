Nigeria : Les autorités démentent les rumeurs d’un coup d’Etat après l’arrestation de 16 officiers

Les autorités nigérianes ont démenti samedi 18 octobre l’arrestation de seize officiers de l’armée soupçonnés de préparer un coup d’État contre le président Bola Ahmed Tinubu, contredisant des informations relayées par plusieurs médias locaux. « Les Forces armées du Nigeria tiennent à affirmer catégoriquement que ces allégations sont totalement fausses », a déclaré le général Tukur Gusau, directeur de l’information de la Défense, dans un communiqué publié à Abuja.

Les médias Sahara Reporters et Premium Times avaient affirmé vendredi qu’au moins seize officiers, dont un général de brigade, avaient été arrêtés pour avoir planifié de renverser le président lors du défilé du 1er octobre, jour du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance. L’armée avait toutefois évoqué, au début du mois, des sanctions disciplinaires à l’encontre de plusieurs officiers, sans mentionner de tentative de putsch.

Ce démenti intervient dans un contexte sécuritaire fragile, marqué par la persistance de l’insurrection jihadiste de Boko Haram dans le nord du pays. Depuis 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés, selon l’ONU. Le Nigeria, dont l’histoire politique a été ponctuée de plusieurs coups d’État militaires, reste particulièrement sensible à toute rumeur de déstabilisation du pouvoir civil.