Classement FIFA : Le Gabon gagne deux places mondiales et reste dans le top 15 africain en octobre

Le Gabon poursuit sa progression dans la hiérarchie mondiale du football. Selon le classement FIFA publié ce vendredi 17 octobre, les Panthères gagnent deux places, passant du 79ᵉ au 77ᵉ rang mondial. Sur le plan continental, la sélection nationale consolide sa 15ᵉ position, confirmant son retour parmi les équipes les plus compétitives d’Afrique.

Cette progression s’explique par les deux victoires décrochées lors des 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires du Mondial 2026. Le Gabon s’est d’abord imposé à Nairobi le 10 octobre face à la Gambie (4-3) au terme d’un match spectaculaire, avant de battre le Burundi (2-0) 4 jours plus tard à Franceville dans une rencontre maîtrisée dans les dernières minutes de jeu. Ces succès ont permis aux Panthères de terminer 2e du groupe F et de terminer meilleur deuxième de cette phase, synonyme de qualification pour les barrages.

Une dynamique avant les barrages du Mondial

En Afrique, le Maroc (12ᵉ mondial) conserve la tête du classement continental malgré un léger recul, suivi du Sénégal (18ᵉ) et de l’Égypte (32ᵉ). L’Algérie (35ᵉ) et le Nigeria (41ᵉ) complètent le top 5 africain, tandis que la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Mali et le Cameroun restent solidement installés dans le top 10. Plus bas dans le tableau, le Ghana (73ᵉ) et le Gabon (77ᵉ) confirment leur présence parmi les quinze meilleures nations africaines.

Classement FIFA d’octobre 2025 – Zone Afrique

Rang africain Rang mondial Pays Points FIFA Évolution Résultats récents 1 12 🇲🇦 Maroc 1710,11 ▼ -1 ✅✅ 2 18 🇸🇳 Sénégal 1650,61 ▲ +1 ✅✅ 3 32 🇪🇬 Égypte 1525,31 ▲ +3 ✅✅ 4 35 🇩🇿 Algérie 1510,26 ▲ +3 ✅✅ 5 41 🇳🇬 Nigeria 1495,46 ▲ +4 ✅✅ 6 42 🇨🇮 Côte d’Ivoire 1491,78 ▲ +2 ✅✅ 7 43 🇹🇳 Tunisie 1490,80 ▲ +3 ✅✅ 8 53 🇲🇱 Mali 1455,78 ▲ +3 ✅✅ 9 54 🇨🇲 Cameroun 1453,71 ▼ -2 🤝❌ 10 59 🇿🇦 Afrique du Sud 1423,17 ▼ -4 🤝❌ 11 60 🇨🇩 RD Congo 1421,32 = ✅✅ 12 63 🇧🇫 Burkina Faso 1398,05 ▲ +1 ✅✅ 13 71 🇨🇻 Cap-Vert 1364,26 ▼ -1 🤝✅ 14 73 🇬🇭 Ghana 1356,40 ▲ +2 ✅✅ 15 77 🇬🇦 Gabon 1329,91 ▲ +2 ✅✅

Un signal fort avant le choc contre le Nigeria

Ce bond de deux places mondiales intervient à quelques semaines du match de barrage tant attendu contre le Nigeria, prévu en novembre à Casablanca. Les Panthères, auréolées de leur regain de forme, aborderont cette double confrontation avec confiance et ambition.

À l’échelle planétaire, l’Espagne conserve la première place, devant l’Argentine, redevenue dauphine au détriment de la France. L’Angleterre, le Portugal et les Pays-Bas occupent les rangs suivants, tandis que l’Allemagne fait son retour dans le top dix mondial, reléguant la Croatie à la 11ᵉ position. Le prochain classemnt sera connu le 21 novembre.