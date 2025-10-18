Port-Gentil : 20 jeunes gabonaises désormais au volant de leur Taxi-Gab

Dans le cadre du projet « Un jeune, Un taxi », vingt femmes de la ville de Port-Gentil ont reçu ce vendredi, les clés de leur Taxi-Gab. A la foire municipale Pierre-Louis Agondjo Okawé, la cérémonie a été rehaussée par la présence de la gouverneure de la province de l’Ogooué-Maritime, du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil et de celui du département de Bendjé, des forces de défense et de sécurité et de plusieurs personnalités politico-administratives, visait à favoriser l’autonomisation des femmes, à redynamiser l’économie locale et à accroître l’entrepreneuriat au niveau national.

« Ce programme Un jeune, Un taxi, cher au chef de l’État, est une chance, mais aussi une mission pour notre jeunesse. Vous recevez plus qu’un outil de travail, vous portez un symbole », a reconnu la gouverneure de la huitième province gabonaise, Françoise Assengone Obame. Cette action vise à améliorer le parc automobile de taxis national pour garantir la sécurité et la qualité du service. Elle contribue à la relance économique du pays en favorisant l’entrepreneuriat, la promotion de l’emploi et l’autonomisation des femmes gabonaises.

Un levier d’émancipation et d’unité

« Ces véhicules ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont des leviers d’autonomisation pour vous et un message mobile de solidarité, de prévention et d’unité. Ce n’est pas un simple don, mais un engagement envers vous-mêmes, vos parents, vos familles, le pays », a ajouté la première autorité provinciale. Cette initiative, pilotée par le Pôle national de la promotion de l’emploi (PNPE), vise à redonner dignité, autonomie financière et stabilité professionnelle à des femmes souvent marginalisées sur le marché du travail.

Une vue des véhicules

« Vous êtes les porte-flambeaux de Taxi-Gab. Vous êtes les ambassadrices, avant vous il y en a eu. Merci vraiment d’être là », a indiqué le directeur général de Taxi-Gab, Curt Fouty Obeye. Initié en octobre 2023 par le président Brice Clotaire Oligui Nguéma, le programme « Un Gabonais – Un Taxi – Un Permis » a déjà permis la distribution de 417 taxis lors de sa première phase, puis de 400 autres en mars 2025, touchant également Port-Gentil, Franceville et Oyem.

Une initiative dédiée aux femmes de Port-Gentil

« Je suis contente du geste de maman Zita Oligui Nguéma. Je suis gabonaise et je vous rassure de vous conduire à bon port. Au départ, je n’y croyais plus après avoir perdu au premier tour, et aujourd’hui, ça s’est fait », s’est réjouie l’une des bénéficiaires, Ghislaine Miledji-Mendoughé. Cette énième vague, réservée exclusivement aux femmes de Port-Gentil, marque une volonté affirmée d’inclusion du genre dans les politiques publiques de l’emploi. Par ce geste, la flotte de Taxi-Gab de Port-Gentil passe de soixante-quinze véhicules à quatre-vingt-quinze moyens roulants.

Les bénéficiaires

« Ce projet constitue l’aboutissement d’un travail collectif considérable. Je vous invite à faire preuve de professionnalisme dans la gestion de ces véhicules afin d’assurer la réussite et la durabilité du projet. Je vous informe que vous êtes les seules habilitées à conduire ces véhicules », a précisé la directrice provinciale de Taxi-Gab Port-Gentil, Stéphante Okoumba. Ces nouvelles bénéficiaires deviennent ainsi actrices de leur propre indépendance financière, retrouvant stabilité et dignité à travers un emploi valorisant.

Une dimension sociale et préventive

Mais l’ambition du projet de la société Taxi-Gab, dirigée par Curt Fouty Obeye, ajoute une dimension sociale : sensibiliser le grand public aux cancers féminins via ses chauffeuses, véritables ambassadrices du changement sur le terrain. « Il est démontré que la femme au volant est plus prudente que l’homme. Il n’y a qu’à voir le nombre d’accidents dans nos localités. Vous prenez un outil qui va vite quand on perd la maîtrise, mais quand on fait preuve de prudence, on peut le garder pendant dix ans. Soyez prudentes », a recommandé le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général des corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot.