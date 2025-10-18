Dakar : Les Sénégalais manifestent contre la flambée du prix de l’électricité

À l’appel du collectif citoyen Noo Lank, une centaine de Sénégalais ont battu le pavé, ce vendredi 17 octobre, dans les rues de Dakar pour protester contre la hausse des tarifs de l’électricité. Soutenus par l’ Alliance pour la République (APR), parti de l’ex-président Macky Sall, les manifestants ont exprimé leur colère face aux factures jugées exorbitantes et dénoncé la gestion économique du gouvernement.

Sous une chaleur étouffante, les protestataires ont scandé « Nous refusons ! » , brandissant pancartes et factures d’électricité. Plusieurs d’entre eux ont fustigé la flambée des prix malgré une consommation stable. « Ça coûte excessivement cher, ce n’est pas normal ! L’heure est grave », s’est indigné un père de famille. Le collectif exige une révision urgente des tarifs de la Sénélec et une réforme structurelle du secteur énergétique, jugé trop dépendant du fuel.

La contestation, qui pourrait s’étendre aux régions, traduit une désillusion croissante vis-à-vis du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. « On voulait changer le système, mais les choses ont empiré » , déplore une manifestante. Face à cette grogne populaire, Noo Lank promet de maintenir la pression tant qu’aucune mesure concrète ne sera prise pour alléger la facture énergétique des ménages.