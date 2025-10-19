Gabon : Une émission radio parvient à mettre en lien un père et son fils perdus de vue depuis 15 ans

C’est une histoire à la fois insolite et bouleversante que les auditeurs de Radio Gabon ont suivi en direct ce vendredi 17 octobre. En plein cœur de l’émission « Sucré Salé », dédiée aux retrouvailles et réconciliations familiales, un adolescent de 15 ans, Prosvie Rodriguez Koumba Bouity, a enfin retrouvé son père gabonais, Arnaud Davy Koumba Bouity, qu’il n’avait jamais rencontré. Quinze années de séparation effacées en quelques minutes d’émotion radiophonique.

Né d’un père gabonais et d’une mère camerounaise, Prosvie vivait à Douala depuis qu’il a six mois. Devenu orphelin de mère en 2015, il a grandi auprès de ses tantes, sans jamais cesser de chercher des réponses sur son père disparu. Invité en direct sur les ondes, sa voix tremblante a bouleversé le pays : « Papa, pardon, j’ai envie de te voir. Je t’ai attendu plusieurs années. Je suis très content », a-t-il déclaré en direct. De l’autre côté du fil, son père, joint depuis Libreville, lui a répondu dans un souffle d’émotion :

« On se verra très bientôt. Je suis fier de toi, tu es devenu un grand ».

Une histoire qui débute dans un marché camerounais

Le déclic s’est produit en décembre 2024, à Douala. Suzanne Dikandou, commerçante et présidente syndicale gabonaise, raconte avoir été interpellée par un jeune garçon dans un marché : « Il m’a dit : “Mamie gabonaise, je suis gabonais, je porte le nom de Koumba Bouity. Ma mère est morte, ma grand-mère aussi. Aide-moi à retrouver mon père.” »

Une vue des animateurs de l’émission radio

Ébranlée par son récit, elle promet de l’aider et contacte à son retour à Libreville l’équipe de « Sucré Salé ». Ensemble, ils parviennent à identifier Arnaud Davy Koumba Bouity, vivant au Gabon, et à orchestrer les retrouvailles en direct.

La radio, catalyseur d’un miracle humain

Si les réseaux sociaux sont souvent accusés de déshumaniser les liens, la radio, elle, a ici joué un rôle inverse : celui de rassembler. Grâce à la persévérance de l’équipe de « Sucré Salé », un simple témoignage est devenu un pont entre deux existences séparées par les frontières et les années. « Je rends grâce à Dieu. Que ce père et son fils gardent désormais le lien que le destin leur rend », a déclaré Suzanne Dikandou, émue aux larmes.

À Douala, la famille maternelle de Prosvie a réagi avec émotion. « Nous étions tous en larmes hier en écoutant qu’il avait retrouvé son père », confie Maman Noëlle, sa tante. Pour sa part, Arnaud Davy Koumba Bouity a tenu à rétablir la vérité : « Je n’ai jamais abandonné mon fils. Il était parti au Cameroun pour être présenté à sa famille maternelle. Malheureusement, j’ai perdu tout contact avec sa mère. »

Quand la radio réunit ce que la vie avait séparé

Ce conte moderne, sur fond de douleur, d’espoir et de providence, s’est transformé en une leçon d’humanité et de persévérance. En réunissant un père et un fils après quinze ans de silence, « Sucré Salé » rappelle le pouvoir social et émotionnel des médias publics, capables de transformer une onde radiophonique en passerelle de vie. Un moment rare, insolite et profondément humain, qui restera gravé dans les annales de Radio Gabon.