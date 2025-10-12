Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 12 octobre 2025
  • 803
    26°C

    • En ce moment :
    Défaite

    Libreville : Geoffroy Foumboula Libeka battu encore au 2e tour par l’UDB Justin Rodrigue Mbagangoye

    Publié le 12 octobre 2025 à 15h36min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Politique
    Libreville : Geoffroy Foumboula Libeka battu encore au 2e tour par l’UDB Justin Rodrigue Mbagangoye
    Libreville : Geoffroy Foumboula Libeka battu encore au 2e tour par l’UDB Justin Rodrigue Mbagangoye © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/libreville-geoffroy-foumboula-libeka-battu-encore-au-2e-tour-par,11012
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11012

    Plus de sujets

    Mayumba : Angélique Ngoma renverse le vote grâce au « désistement » de sa rivale au 2e tour !

    Lambaréné : le ministre Paul-Marie Gondjout battu par Madeleine Berre au 2e tour des législatives

    Gabon : Quand la saturation du campus de l’USTM révèle le revers des bonnes idées d’Oligui Nguema

    2nd tour législatives : le duel UDB vs UN suspendu au 2e siège du Ntem pour « irrégularités graves »

    2e tour des législatives : Plus que 19 sièges à obtenir ce samedi à l’UDB avant la majorité absolue

    La magie n’a pas opéré. Déjà distancé au premier tour dans le 2e siège du 3e arrondissement de Libreville, le second tour des législatives n’a pas non plus souri à l’actuel 4e vice-président du Parlement de la Transition, Geoffroy Foumboula Libeka Makosso. Selon les résultats provisoires, le député de la Transition et figure de la société civile n’a pas fait le poids face au candidat de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) Justin Rodrigue Mbagangoye qui l’a emporté dans les urnes avec 61,90 % des suffrages exprimés, contre 38,10 % pour son rival indépendant de la « Majorité bloquante ».

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Au premier tour , la bataille avait déjà été âpre avec 13 candidats en lice. Foumboula Libeka Makosso avait récolté 15,46 % des voix , soit 478 votes , derrière Justin Rodrigue Mbagangoye (UDB), arrivé en tête avec 33,71 % , soit 1 042 voix . Le taux de participation s’élevait alors à 31,45 % sur 11 499 inscrits . En dépit d’un sursaut attendu pour ce second tour organisé shier, le ralliement des voix des candidats éliminés n’a pas suffi à inverser la tendance.

    Tableau récapitulatif des résultats

    Tour Candidat Parti / Statut Voix obtenues % des suffrages exprimés Résultat
    1er tour Justin Rodrigue Mbagangoye UDB 1 042 33,71 % 1er
      Geoffroy Libeka Makosso Indépendant 478 15,46 % 2e
    2e tour Justin Rodrigue Mbagangoye UDB 2 582 61,90 % Élu
      Geoffroy Libeka Makosso Indépendant 1 591 38,10 % Battu

    L’UDB, bien implantée dans cet arrondissement populaire, a su capitaliser sur la dynamique du premier tour et l’appareil électoral du parti présidentiel pour creuser l’écart. Dans une déclaration publiée ce dimanche, Geoffroy Libeka Makosso a pris acte des résultats « avec dignité et intégrité ». Il s’est félicité du travail accompli au Parlement de la transition, rappelant avoir initié trois propositions de lois adoptées sur huit soumises, et une feuille de route de 73 propositions législatives prioritaires.

    « Les urnes ont parlé, peu importe la méthode », a-t-il concédé comme pour dire que son rival ne jouait pas à la régulière, tout en remerciant ses partisans et collaborateurs pour leur engagement. Le candidat malheureux a tout de même salué la victoire de son adversaire, qu’il a félicité pour avoir « mieux convaincu l’électorat  ».

    Sans amertume, Geoffroy Libeka a réaffirmé son refus de toute démarche judiciaire de contestation des résultats, malgré « certaines irrégularités » observées, estimant que « la légitimité ne s’achète pas ». Il a conclu en promettant de poursuivre son engagement civique, fidèle à son credo : « Je n’ai pas 2, 5, 10 ou 20 000 à donner en échange d’un vote, j’ai des idées à partager ».

    @info241.com
    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article