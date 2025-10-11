Él. Mondial 2026 : le Gabon privé d’Aubameyang pour la dernière journée face au Burundi

Mauvaise nouvelle dans la tanière des Panthères. À quelques jours du dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 zone Afrique du groupe F, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas sur la pelouse du stade de Franceville. L’attaquant star du Gabon, auteur d’un quadruplé magistral vendredi contre la Gambie (4-3), est suspendu après avoir écopé de deux cartons jaunes successifs en fin de rencontre. Un véritable coup dur pour les Gabonais, en pleine lutte pour une qualification historique.

Aubameyang étincelant

L’incident s’est produit hier après-midi lors de la 9ᵉ journée des éliminatoires, disputée à Nairobi. Après avoir inscrit son quatrième but à la 79ᵉ minute, le serial buteur emporté par l’euphorie, a arraché le poteau de corner, écopant ainsi d’un premier avertissement. Quelques minutes plus tard, à la 85ᵉ, il a été sanctionné d’un deuxième carton jaune, cette fois pour avoir bousculé le gardien adverse. Une expulsion automatique qui prive donc le Gabon de son meilleur élément pour le choc décisif face aux Hirondelles du Burundi.

Le onze entrant gabonais d’hier

Avec sept réalisations au compteur, Aubameyang est actuellement le deuxième meilleur buteur de la zone Afrique, derrière l’Égyptien Mohamed Salah. Son absence pèsera lourdement sur les plans du sélectionneur Thierry Mouyouma, contraint de revoir sa stratégie offensive. « C’est un coup dur, mais on doit avancer sans se chercher d’excuses. Le collectif doit parler », a confié un membre du staff à l’issue du match face à la Gambie.

Réussir encore mardi face au Burundi

Cette rencontre face au Burundi revêt une importance capitale. Les Panthères, deuxièmes du groupe F avec 22 points, sont toujours en lice pour la qualification directe au Mondial. Pour cela, il leur faudra s’imposer impérativement à Franceville et espérer dans le même temps que la Côte d’Ivoire, leader du groupe avec 23 points, ne gagne pas contre le Kenya. Une équation délicate, mais pas impossible, tant les Gabonais ont montré du caractère depuis le début de cette campagne.

Privé de son joueur emblématique, le Gabon devra désormais s’en remettre à d’autres cadres comme le très en forme Denis Bouanga ou encore Guelor Kanga pour porter les espoirs d’un peuple. Le public de Franceville, toujours bouillant, sera une fois de plus appelé à jouer ce mardi son rôle de douzième homme pour pousser les Panthères vers un exploit attendu depuis des décennies.

Malgré ce coup du sort, la confiance reste de mise dans le camp gabonais. Les hommes de Thierry Mouyouma veulent croire en leur destin, celui d’une qualification historique à la Coupe du monde 2026. Une mission qui passera par la solidarité, la rigueur… et peut-être un dernier rugissement collectif, même sans leur fauve en chef.