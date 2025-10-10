Gambie vs Gabon : les Panthères s’imposent dans la douleur, portées par un Aubameyang puissance 4 !

Les Panthères du Gabon ont assuré l’essentiel ce vendredi après-midi à Nairobi lors de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (zone Afrique, groupe F). Opposés aux Scorpions de Gambie, les hommes de Thierry Mouyouma se sont fait peur avant de renverser la vapeur grâce à un Pierre-Emerick Aubameyang étincelant, auteur d’un quadruplé, malgré une expulsion en fin de match. Le Gabon s’impose finalement 4-3 avec un quadruplé historique pour Aubameyang, le premier réalisé en sélection nationale.

Le match démarre fort pour les Gabonais qui ouvrent la marque à la 20e minute par Aubameyang. Trois minutes plus tard, Yankuba Minteh remet les pendules à l’heure pour la Gambie. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu’à la 42e minute, moment choisi par Aubameyang pour redonner l’avantage aux siens. Mais dans les arrêts de jeu, Alieu Sidibeh égalise à nouveau (45+2’), permettant aux Scorpions de regagner les vestiaires sur un score de parité (2-2).

Un instantané de la rencontre

Au retour des vestiaires, la Gambie prend l’avantage dès la 47e minute grâce au même Sidibeh. Dos au mur, les Panthères réagissent par leur capitaine. À la 62e minute, Aubameyang inscrit son troisième but avant de sceller le sort du match à la 78e minute d’un quatrième but magistral. Le Gabon mène alors 4-3 et semble maîtriser son destin. Mais le scénario va se tendre. À la 84e minute, Aubameyang écope d’un second carton jaune synonyme d’expulsion.

Réduits à dix, les Panthères serrent les rangs. Malgré cinq minutes de temps additionnel, les Gambiens ne parviennent pas à revenir. Le score en restera là, au terme d’un match haletant et plein de rebondissements. Grâce à ce succès, le Gabon conserve sa deuxième place du groupe F avec 22 points, juste derrière la Côte d’Ivoire, large vainqueur des Seychelles (7-0), qui compte désormais 23 points. Le Kenya suit à 18 points, tandis que la Gambie et le Burundi sont à égalité (10 points). Les Seychelles ferment la marche avec zéro point.

Le classement provisoire du groupe F

Tout se jouera ce mardi à Franceville lors de la 10e et dernière journée face au Burundi. Une victoire des Panthères pourrait ouvrir la voie d’une qualification historique, à condition d’un faux pas des Éléphants ivoiriens.