Port-Gentil : L’ancien maire Bernard Aperano échoue cash à se faire élire député au premier tour

L’ancien maire de la capitale économique gabonaise, Bernard Aperano, espérait signer un retour politique fracassant lors des législatives dans le 3ᵉ arrondissement de la capitale économique. Avec une campagne au slogan accrocheur « APE is back », il visait à renouer avec ses heures de gloire en se lançant comme candidat indépendant.

Mais la réalité des urnes a été implacable. Aperano n’a récolté que 956 voix, soit 14,45 % des suffrages exprimés, un score très éloigné de celui de son adversaire direct, Albert Richard Royembo de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB). Avec 3 739 voix et 56,54 % des suffrages, ce dernier s’est imposé dès le premier tour, balayant tout espoir pour l’ancien édile.

Le couperet est donc tombé : pour Aperano, le rêve d’un come-back se transforme en désillusion brutale. Son slogan pourrait désormais être réécrit en « APE is over ». À moins d’un improbable rebondissement judiciaire, l’ancien maire sort définitivement du jeu politique local.