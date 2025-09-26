Tensions Bénin-Gabon : Cotonou promet des sanctions contre toute dérive sur les réseaux sociaux

Face aux dérives verbales alimentant les tensions entre le Bénin et le Gabon, le gouvernement béninois a réagi avec fermeté. Dans un communiqué publié ce 24 septembre, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa vive inquiétude face à la multiplication de propos injurieux circulant sur les réseaux sociaux entre citoyens des deux pays, parfois dirigés contre les autorités elles-mêmes. Ces échanges ont fait craindre une détérioration des relations bilatérales, jusque-là marquées par la fraternité et la solidarité.

Le gouvernement a rappelé que les liens entre Cotonou et Libreville dépassent la simple diplomatie, puisant leurs racines dans une histoire commune et des valeurs partagées. « Le Gouvernement du Bénin appelle chacun à la retenue et à une communication responsable et respectueuse », peut-on lire dans le texte officiel. Les autorités béninoises assurent par ailleurs garantir la protection des ressortissants gabonais sur leur sol, en contrepartie de la même garantie apportée par Libreville aux Béninois installés au Gabon.

Mais au-delà de cet appel à la fraternité, le ton du communiqué s’est voulu ferme. « Des poursuites judiciaires seront engagées, conformément au Code du numérique, à l’encontre de toute personne proférant des invectives ou des propos outranciers envers les autorités ou incitant à la haine », a averti le gouvernement. Une manière de rappeler que la liberté d’expression n’autorise ni l’insulte ni la division, alors que les autorités exhortent les citoyens à privilégier la paix, la tolérance et le respect mutuel dans l’intérêt des deux nations.