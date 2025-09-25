Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 27 septembre 2025
  • 803
    28°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : Le samedi 27 septembre déclaré jour férié pour les législatives et locales 2025

    Publié le 25 septembre 2025 à 08h14min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/gabon-le-samedi-27-septembre-declare-jour-ferie-pour-les,2558
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Elections 2025 : La société civile gabonaise déploie près de 520 observateurs électoraux

    Législatives 2025 : Des candidats indépendants de la diaspora alertent sur de graves entraves au scrutin

    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora

    Elections 2025 : Dos au mur, Ali Bongo appelle finalement à voter les candidats PDG de Louembé !

    Locales et législatives 2025 : Maganga Moussavou met en garde contre les « leurres » électoraux

    Politique
    Gabon : Le samedi 27 septembre déclaré jour férié pour les législatives et locales 2025
    Gabon : Le samedi 27 septembre déclaré jour férié pour les législatives et locales 2025 © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le gouvernement gabonais a annoncé ce mercredi par voie de communiqué officiel que le samedi 27 septembre 2025, jour du premier tour des législatives et du scrutin unique des locales (municipales et départementales), sera férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national.

    Selon le communiqué du ministère du Travail, du Plein emploi et du Dialogue social, parvenu à Info241, cette décision s’appuie sur le décret n°283/PR/MISD du 3 juillet 2025, fixant la convocation du collège électoral et la période de campagne électorale.

    «  La journée du samedi 27 septembre 2025, journée de convocation du collège électoral pour le premier tour de l’élection des députés et pour l’unique tour des membres des conseils départementaux et municipaux, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire », stipule le texte signé par le ministre Patrick Barbara Isaac.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève