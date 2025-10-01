Éliminatoires Mondial 2026 : le Gabon dévoile ce vendredi ses dernières armes pour l’ultime bataille

En prélude aux 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial 2026, le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma, animera une conférence de presse ce vendredi, a indiqué ce mardi la Fegafoot. À cette occasion, il dévoilera la liste des Panthères retenues pour les deux ultimes rencontres de la phase de groupes, prévues les 10 et 14 octobre prochains. Deux rendez-vous capitaux qui détermineront l’avenir du Gabon dans la compétition, avant d’éventuels barrages.

Le Gabon jouera d’abord contre la Gambie, le vendredi 10 octobre, en déplacement au Safaricom Stadium Kasarani, près de Nairobi (Kenya), à 14h00. Les Panthères boucleront ensuite leur parcours en recevant le Burundi au stade Rénovation de Franceville, le mardi 14 octobre à 20h00. Ces confrontations s’annoncent déterminantes pour sécuriser la deuxième place du groupe F et rester en course pour la qualification.

Des absences de poids

La sélection devra composer sans Jim Allevinah (Angers SCO), récemment opéré du syndrome des loges, ni Michel Mboula (FC Metz), victime d’une rechute musculaire aux ischio-jambiers. Deux absences confirmées qui obligeront Thierry Mouyouma à ajuster son dispositif offensif pour pallier ce déficit d’expérience et de percussion.

L’annonce de cette conférence de presse

À l’issue de huit matchs, la Côte d’Ivoire domine le groupe F avec 20 points, suivie par le Gabon, deuxième avec 19 points. Derrière, la Gambie et le Burundi comptent chacun 10 points, le Kenya suit avec 9 points, tandis que les Seychelles ferment la marche avec 0 point. Une configuration qui laisse encore le suspense entier à deux journées de la fin.

Classement actuel du groupe F (après 8 journées) :

Position Équipe Points 1er Côte d’Ivoire 20 2e Gabon 19 3e Gambie 10 4e Burundi 10 5e Kenya 9 6e Seychelles 0

Une qualification encore en suspens

Si la Côte d’Ivoire est en position de force pour terminer leader, le Gabon conserve toutes ses chances de rester dans la course. Les Panthères devront toutefois impérativement s’imposer contre la Gambie et le Burundi pour consolider leur deuxième place et espérer accéder aux barrages.

La conférence de presse de vendredi devrait également permettre au sélectionneur de répondre aux critiques sur le manque de tranchant offensif de son équipe, malgré des résultats solides. Ses choix de remplaçants pour suppléer Allevinah et Mboula seront particulièrement scrutés.

La pression monte

Pour les supporters gabonais, les deux dernières journées sont perçues comme de véritables finales. La pression monte à mesure que l’échéance approche, et l’équipe nationale est désormais condamnée à l’efficacité pour éviter toute mauvaise surprise.

En cas de qualification pour les barrages, le Gabon devra franchir une ultime étape pour espérer disputer la première Coupe du monde de son histoire. Une perspective historique qui nourrit l’enthousiasme et l’espoir d’un peuple entier, déterminé à croire jusqu’au bout au rêve mondial.