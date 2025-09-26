Oligui Nguema à l’ONU : « L’Afrique ne doit plus être cantonnée au rôle de pourvoyeuse de matières premières »

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a pris la parole ce jeudi 25 septembre à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans un discours à forte portée économique et écologique, il a dénoncé le rôle assigné aux nations africaines comme simples pourvoyeuses de matières premières, appelant à une refonte des relations économiques mondiales.

« Il est inacceptable que l’Afrique reste cantonnée dans ce rôle », a lancé le chef de l’État gabonais, invitant les investisseurs publics et privés à s’engager aux côtés des pays africains. Il a plaidé pour des partenariats « gagnant-gagnant » qui permettent au continent d’accéder aux chaînes de valeur mondiales et de transformer localement ses ressources.

Oligui Nguema a également alerté sur la gravité de la triple crise planétaire : changements climatiques, perte de biodiversité et pollution. « Les efforts actuels sont dramatiquement insuffisants », a-t-il martelé, exhortant la communauté internationale à faire de l’Accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ) « un véritable levier de transformation pour les générations présentes et futures ».

Le président a rappelé que le Gabon est dépositaire d’une partie du bassin du Congo, qualifié de « deuxième poumon vert de la planète ». Dans ce cadre, il a demandé un partenariat mondial équitable où la préservation des forêts s’accompagnerait d’une juste rémunération pour les services écologiques rendus à l’humanité. « Ce patrimoine exceptionnel ne sera pas sacrifié aux appétits financiers », a-t-il assuré, réaffirmant l’engagement de son pays en faveur d’un modèle de développement conciliant croissance et durabilité.