FC Barcelone vs Paris Saint-Germain : pariez sur le choc des géants en Ligue des champions !

Un classique de la Ligue des champions

Ces dernières années, la confrontation entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, partenaires officiels de 1xBet, est devenue l’une des plus prestigieuses de la plus importante compétition européenne de clubs. Le choc le plus mémorable reste la folle remontada des Blaugrana (6-1) en 2017, après une défaite 1-4 à domicile.

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à la saison 2023/24 : en quarts de finale, le FC Barcelone s’est imposé 3-2 à l’aller, mais le Paris Saint-Germain a battu son adversaire à l’extérieur (4-1).

La deuxième tentative de Hansi Flick

Lors de sa première saison au Bayern, l’entraîneur allemand a remporté tous les trophées et était sur le point de répéter ce succès au FC Barcelone. Cependant, lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre l’Inter, les Catalans ont manqué de chance.

L’équipe de Flick veut décrocher le titre dès sa deuxième tentative et affiche une forme impressionnante. Le FC Barcelone a remporté sept de ses huit premiers matchs de la saison, dont une victoire contre Newcastle lors de la première journée de la Ligue des champions (2-1).

Dimanche, lors du match contre la Real Sociedad, le leader des Blaugrana Lamine Yamal a fait son retour après blessure, et il n’a eu besoin que d’une minute pour offrir une passe décisive à Robert Lewandowski pour le but de la victoire. On notera également la grande forme de Marcus Rashford – l’Anglais a inscrit un doublé contre Newcastle et ne compte pas s’arrêter là. En revanche, Raphinha, Fermín López et Joan García manqueront le FC Barcelone en raison de blessures.

Une période difficile pour le Paris Saint-Germain

La saison 2024/25, particulièrement dense, n’a pas épargné l’équipe de Luis Enrique. Aujourd’hui, le grand club français ne peut pas exprimer tout son potentiel en raison de l’absence de ses principales stars. Le vainqueur du Ballon d’Or Ousmane Dembélé et le leader de la défense parisienne Marquinhos manqueront assurément le match contre les Blaugrana, tandis que la participation de Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et João Neves reste incertaine. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la puissance offensive des Parisiens : leurs défenseurs Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont capables de poser de sérieux problèmes à n’importe quel adversaire.

Les statistiques des confrontations directes sur le terrain de Barcelone sont en faveur du Paris Saint-Germain : le grand club français a remporté les deux derniers matches sur le score de 4-1.

Cotes pour le match : V1 – 2,015, X – 4,14, V2 – 3,6.

