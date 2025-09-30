Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 5 octobre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    Remplacements

    Reprise du scrutin : 6 présidents de commissions électorales évincés après de graves irrégularités

    Publié le 30 septembre 2025 à 12h59min MàJ : 30 septembre 2025 à 17h16min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Politique
    Reprise du scrutin : 6 présidents de commissions électorales évincés après de graves irrégularités
    Reprise du scrutin : 6 présidents de commissions électorales évincés après de graves irrégularités © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/reprise-du-scrutin-6-presidents-de-commissions-electorales,10961
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10961

    Plus de sujets

    Législatives 2025 : Vague de ralliements en faveur des candidats UDB de l’Ogooué-Maritime

    Avec un seul candidat au 2ᵉ tour, l’EPG de Bilie By Nzé jette l’éponge face à sa déroute électorale !

    Législatives 2025 : Le dinosaure Jean-François Ndongou en danger de mort dans son fief de Ndolou

    Gabon : Ndong Sima mord le vice-président et appelle Oligui à annuler les législatives et locales

    Procurations, transhumance et fraudes : l’UDB, grand gagnant du chaos électoral des législatives !

    Alors que plusieurs voix s’élèvent pour l’annulation de l’ensemble des scrutins de samedi, le ministère gabonais de l’Intérieur a tranché. Par l’arrêté n°043/MISD signé ce lundi 29 septembre, Hermann Immongault a procédé au remplacement numérique de six présidents de commissions électorales locales, dans le sillage des irrégularités graves relevées lors des scrutins législatif et local du 27 septembre. Une décision qui ouvre la voie à la reprise partielle des opérations de vote, annoncée dès dimanche soir.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> Elections 2025 : Reprise partielle du vote dans trois provinces en raison d’irrégularités graves

    Dans la province de l’Estuaire, quatre commissions sont concernées. À Libreville, Romaine Makouaza, épouse Vendakambano, prend la tête de la commission du 4ᵉ arrondissement, tandis que Hervie Pongui est propulsée au 5ᵉ arrondissement. À Owendo, c’est Loretta Pierre Ngoma qui hérite du 2ᵉ arrondissement. Enfin, Rosalie Clara Beto B’Essono est désignée pour diriger la commission du 1ᵉʳ arrondissement de Ntoum.

    Les nouveaux présidents nommés par l’arrêté n°043/MISD :

    Commission Président évincé Nouveau président
    4ᵉ arrondissement de Libreville Aude Leatitia Bauguidzogo Romaine Makouaza épouse Vendakambano
    5ᵉ arrondissement de Libreville Elie Nazaire Békalé Hervie Pongui
    2ᵉ arrondissement d’Owendo Loretta Pierre Ngoma
    1ᵉʳ arrondissement de Ntoum Navaress Mondjo Rosalie Clara Beto B’Essono
    Département de Lékoni-Lékori (Akiéni) Oswald Ossoungou Oloungou Joris Nza Mambundu
    Département de la Douigny (Moabi) Paterne Sougou Guichard Ndong Mebale

    Dans le Haut-Ogooué, la sanction tombe sur la commission départementale électorale de Lékoni-Lékori, à Akiéni. Le nouveau président, Joris Nza Mambundu, aura la lourde charge de restaurer la confiance après un premier tour marqué par de vives contestations locales. La Nyanga n’est pas épargnée : à Moabi, dans le département de la Douigny, Guichard Ndong Mebale prend la place laissée vacante, dans un climat déjà tendu où l’opposition avait dénoncé des manœuvres de fraude.

    Pour le ministre de l’Intérieur, ces remplacements constituent une étape nécessaire pour « assainir » le processus et garantir la transparence des scrutins partiels. Mais pour certains observateurs, ils traduisent aussi l’ampleur des dysfonctionnements qui ont émaillé les élections du 27 septembre. La Cour constitutionnelle doit désormais fixer la date de reprise des votes dans les circonscriptions concernées. Entre nécessité de correction et risque de fragilisation de la crédibilité électorale, ce nouveau rebondissement met une fois de plus en lumière la délicate consolidation démocratique en cours au Gabon.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article