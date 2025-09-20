Buscador
Libreville, le
samedi 27 septembre 2025
    Jeux et paris en ligne au Gabon : Immongault lance un nouvel ultimatum aux opérateurs

    Publié le 20 septembre 2025 à 06h51min
    Economie
    Jeux et paris en ligne au Gabon : Immongault lance un nouvel ultimatum aux opérateurs
    Jeux et paris en ligne au Gabon : Immongault lance un nouvel ultimatum aux opérateurs © 2025 D.R./Info241

    Hermann Immongault a réuni ce vendredi les opérateurs économiques du secteur des jeux et paris en ligne afin de faire le point sur l’application des nouvelles résolutions. Le ministre a rappelé l’obligation pour les acteurs de s’arrimer à l’intégrateur choisi par l’État, ITEC-SAS, avant le 1er octobre prochain, sous peine de fermeture définitive.

    « Nous avons reçu les opérateurs et leur avons accordé une dernière chance pour se conformer avant le 1er octobre 2025. Il s’agit de s’arrimer à l’intégrateur afin que les opérations de jeu et de paiement en ligne se fassent dans le respect des normes, de la légalité et de la transparence », a déclaré Hermann Immongault.

    Pour les opérateurs récalcitrants, la Commission de supervision des jeux et paris du Gabon (CSJH) prévoit d’interrompre toute collaboration avec les opérateurs de paiement mobile et intégrateurs non reconnus, et de suspendre les partenariats avec ceux dépourvus de licences officielles. Cette régulation répond à la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema de restaurer la souveraineté économique et d’assainir un secteur longtemps échappé au contrôle de l’État.

