RDC : Les petits commerces désormais interdits aux étrangers dès novembre

À partir de novembre prochain, les étrangers ne pourront plus exercer dans le secteur du petit commerce en République démocratique du Congo. Le gouvernement a décidé de ne pas renouveler le moratoire en vigueur, afin de rétablir l’application stricte de la loi de 1973, qui réserve cette activité aux Congolais.

L’annonce a été faite mardi 16 septembre par le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques au Béatrice Hôtel de Kinshasa. « Ce moratoire, instauré par décrets successifs, a fini par diluer le principe même de la loi », a-t-il rappelé, soulignant que la disposition légale vise à protéger les commerçants nationaux.

Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de mettre fin aux dérogations qui favorisaient une concurrence jugée déloyale. Une réforme législative est annoncée pour clarifier la notion de petit commerce et offrir un cadre juridique « clair et applicable ». Cette mesure s’inscrit dans la politique économique de Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la lutte contre la vie chère, la relance de la production locale et la formalisation de l’économie informelle.