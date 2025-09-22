Buscador
Libreville, le
samedi 27 septembre 2025
    USA-France : Le couple Macron va prouver scientifiquement que Brigitte est une femme

    Publié le 22 septembre 2025
    USA-France : Le couple Macron va prouver scientifiquement que Brigitte est une femme
    Engagé dans une procédure en diffamation aux États-Unis contre l’influenceuse américaine Candace Owens, le couple présidentiel français a annoncé qu’il fournirait des preuves « scientifiques » et photographiques pour clore définitivement les rumeurs affirmant que Brigitte Macron ne serait pas une femme. Ces théories complotistes, déjà qualifiées d’infox en France, ont refait surface outre-Atlantique à travers une série de vidéos lancée début 2025 par Owens.

    L’avocat du couple, Tom Clare, a indiqué vendredi 19 septembre que des « témoignages d’experts scientifiques » viendront confirmer l’identité de l’épouse du président, en plus de photographies personnelles, notamment prises avec ses enfants et durant ses grossesses. « Le couple veut mettre fin à ces mensonges une bonne fois pour toutes », a-t-il affirmé dans un podcast de la BBC.

    Cette stratégie intervient après plusieurs années de polémiques alimentées sur internet. Déjà condamnées en France pour diffamation, deux influenceuses locales avaient été relaxées en appel en juillet dernier, relançant le débat. Avec cette action judiciaire américaine, Emmanuel et Brigitte Macron espèrent désormais étouffer la rumeur à l’international et mettre fin à ce qu’ils considèrent comme un harcèlement médiatique.

