Port-Gentil : Des candidats floués dénoncent des irrégularités et une « régression démocratique »

L’organisation et les résultats du double scrutin de ce samedi au Gabon continuent de faire réagir les candidats auxdits scrutins. La coalition des candidats indépendants et partis politiques engagés dans les quatre arrondissements de Port-Gentil pour les élections locales et législatives du 27 septembre a tenu, ce mardi, une déclaration politique d’importance. Réunis dans la salle des mariages du Stecy, dans le 2ᵉ arrondissement, les différents acteurs ont dénoncé de graves irrégularités lors du scrutin.

Étaient présents le mouvement indépendant de Bernard Aperano, le Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS), le Rassemblement pour la nouvelle République (RNR), l’Union du peuple gabonais (UPG), le Centre des libéraux réformateurs (CLR), le Parti gabonais du progrès (PGP), ainsi que plusieurs candidats indépendants dont Yves Essongué, Anne Edwige Akendengue, Cédric Tchissambo, Éric d’Augustin Nzaou Bebey et Jean Florian Mbina. L’objectif de cette sortie conjointe : dénoncer ce qu’ils qualifient de « régression démocratique », rappelant l’élan du 30 août 2023, date de la « libération » du pays.

Des irrégularités massives dénoncées

La coalition a pointé du doigt plusieurs manquements : dépôt des candidatures avant la publication officielle de la liste électorale, affichage tardif des listes, distribution inappropriée des cartes d’électeurs, indisponibilité des carnets de procuration et imprécision dans le dépouillement. « Le 27 septembre restera gravé comme un jour d’amertume, une cicatrice indélébile sur le visage de la démocratie », a dénoncé le porte-parole Éric d’Augustin Nzaou Bebey, qualifiant le scrutin de « mascarade grotesque ».

Tableau récapitulatif des irrégularités dénoncées

Type d’irrégularité Exemples concrets Articles du Code électoral évoqués Candidatures et listes électorales Dépôt avant publication de la liste électorale, affichage tardif des listes – Cartes et procurations Distribution inappropriée des cartes, indisponibilité des carnets de procuration jusqu’à 2 jours du vote – Dépouillement Manque de maîtrise du processus par les scrutateurs – Usage des biens publics Véhicules de la mairie et de CKDO utilisés pour la propagande Article 101 Utilisation de lieux publics Stade Pierre-Claver Divoungui réservé aux candidats UDB Article 329 Corruption et achat de conscience Distribution d’argent, boissons alcoolisées, kits alimentaires – Fraude dans les bureaux de vote Absence de bulletins, manipulation des résultats, présence de candidats dans la centralisation Article 70

Les critiques se sont également étendues à l’usage des biens publics pendant la campagne, notamment des véhicules de la mairie de Port-Gentil pour transporter des supports de propagande, ainsi qu’à l’utilisation du stade Pierre-Claver Divoungui par des candidats de l’UDB. La coalition a fustigé par ailleurs la distribution de boissons alcoolisées, de bons d’achat et d’argent liquide pour influencer le vote. « Les urnes, sanctuaires de la souveraineté citoyenne, ont été profanées par des manœuvres obscures », a encore accusé le porte-parole.

Un appel aux institutions

La coalition appelle à la responsabilité du ministre de l’Intérieur, de la CNOCER, du Tribunal administratif et des plus hautes juridictions gabonaises. Elle dénonce notamment l’absence de bulletins de vote de certains candidats, la présence de personnes non habilitées dans les salles de centralisation et la distribution de cartes d’électeurs par des représentants de candidats en violation de la loi. « Des voix se sont élevées, décrivant des scènes de fraude massive, orchestrées avec une froideur glaçante », a ajouté Nzaou Bebey.

Une vue du collectif de candidats

Les acteurs politiques présents estiment que ces irrégularités compromettent la légitimité du processus électoral et mettent en péril la démocratie gabonaise. Ils exigent l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et impartiale, incluant également la question du financement et du plafonnement des dépenses de campagne, conformément à l’article 104 du Code électoral.

Sauver la démocratie à Port-Gentil

Pour la coalition, il s’agit avant tout de restaurer la dignité démocratique du Gabon et de rendre à Port-Gentil, « capitale économique et politique du réveil citoyen », sa voix confisquée. « Que ce jour sombre serve d’avertissement. Que la mémoire de cette fraude électorale nous incite à redoubler de vigilance », a conclu le porte-parole.