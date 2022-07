Viols sur mineures : Un pasteur et un commerçant mis hors d’état de nuire à Libreville

Les éléments de la gendarmerie gabonaise plus précisément ceux de la région départementale centre-ouest de Libreville, viennent de mettre la main sur deux présumés violeurs. L’un aurait violé la fille de sa partenaire tandis que l’autre aurait pratiqué des actes d’attouchements sexuels.

Les cas de viol ou d’attouchements sexuels sur mineures ne cessent de prendre de l’ampleur au Gabon. Entre ceux qui sont connus officiellement et ceux tapis dans l’ombre, les pédophiles se comptent par milliers au Gabon. Face à cette recrudescence de viol, les forces de l’ordre font tout pour mettre la main sur ces bandits sexuels. Et comme le dit un proverbe « 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire ».

Un pasteur violeur

Deux présumés violeurs l’auront appris à leurs dépens. C’est le cas d’Iréné Magoura, un pasteur gabonais âgé de 54 ans qui a été arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale du PK9 à Libreville. En effet, il lui ai reproché d’avoir abusé sexuellement de la fille de sa concubine âgée de 11 ans lors de la commission des faits, et ce, durant quatre bonnes et paisibles années à Makokou. En effet, c’est après toutes ces années de calvaire où son père nourricier avait fait d’elle son objet sexuel, que la jeune fille de passage chez l’une de ses grandes sœurs vivant à Libreville, a littéralement décidé de rompre le silence.

Les deux indélicats

C’est alors qu’elle a affirmé à cette dernière qu’elle était régulièrement abusée par celui qu’elle appelait respectueusement « Papa ». De là, les deux demoiselles se sont rendues auprès des forces de l’ordre. Ce qui a conduit à l’arrestation de cet affamé de chaire fraîche. « Elle s’est confiée à sa sœur en disant que je sortais avec elle depuis longtemps. C’est ce qui a conduit à mon attestation », a indiqué le pasteur présumé pédophile devant la presse locale après son interpellation.

Les attouchements sexuels d’Abdoul

Dans la foulée, Abdoul un commerçant, a lui aussi été arrêté pour un délit d’attouchements sexuels. Ce ressortissant burkinabè ayant la quarantaine d’années révolues, s’est fait également appréhendé par les forces de l’ordre. Il ressort que la jeune Miranda âgée de 12 ans au moment des faits, cheminait paisiblement pour se rendre chez elle. C’est ainsi qu’elle s’est faite interpellée par Abdoul qui lui aurait proposé d’aller chez lui afin contre 500 FCFA lui permettant d’acheter quelques gourmandises en chemin.

Pour se rendre plus discrets, le prédateur sexuel et sa victime vont passer par la porte arrière. Sur les lieux, sans plus tarder, il a ôté son tee-shirt avant de se frotter une crème. Des actes préparatoires qu’il ne sait pas gêné d’appliquer sur la gamine à qui, il a demandé de se dévêtir complètement sur un ton impératif. Sans broncher, elle s’est exécutée. Surexcité et comme un gynécologue, il va soigneusement introduire ses doigts dans le vagin de la mineure. Ce que la victime n’aura pas finalement pas apprécié.

La case prison

Dépitée en sortant, c’est un de ses parents qui l’interceptera avant de l’harceler de questions ? Et qui lui avait remis cet argent ? C’est alors que les parents et les voisins ont découvert le pot aux roses, car la jeune Miranda n’a pas hésité de tout révéler. Heureusement que ce pédophile a été appréhendé. Pour ce qui est des faits, il les a reconnu sans ambages. « Je n’ai pas fait l’amour. J’ai seulement mis les doigts », reconnaitra-t-il lors de son interpellation.

Des attouchements sexuels qui peuvent lui coûter très chers. Ces deux hommes seront présentés très prochainement devant le procureur de la République afin de répondre des chefs d’accusation qui pèsent sur eux.