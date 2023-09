Transition au Gabon : Pluie de décrets pour intégrer l’armée dans les directions financières publiques

C’est l’une des décisions prises ce jeudi par le conseil des ministres réunis autour du président de transition. Le conclave a décidé de prendre pas moins de 5 projets de décrets et d’ordonnance pour permettre l’arrivée des forces de défense et de sécurité ainsi que les officiers supérieurs à la tête de directions d’administrations publiques financières jusque-là réservées aux civils.

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui a pris le pouvoir le 30 aout, continue de faire la part belle aux militaires et autres personnels de forces de l’ordre dans la haute administration. Au cours du conseil des ministres, le général-président Brice Clotaire Oligui Nguema et ses ministres ont décidé de modifier pas moins de 5 décrets pour favoriser leurs nominations.

Il s’agit notamment du projet d’ordonnance portant création du Contrôle général d’Etat (CGE), une nouvelle autorité administrative indépendant qui sera désormais en charge des « missions de contrôle, d’audit, d’évaluation et de Conseil des services de l’Etat et des Collectivités Locales ». Une ordonnance qui de facto a mis fin aux 3 années d’existence de l’Autorité nationale de vérification et d’audit (ANAVEA), jugée inefficace.

Outre ce réaménagement, le conseil des ministres d’hier a décidé de reformer 4 projets de décrets touchant plusieurs ministères des Comptes publics, de l’Economie et des Participations. Il s’agit de la Direction générale du Budget et des Finances publiques, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Mais aussi, la Direction générale des Douanes et Droits indirects et la Direction générale des Impôts.

En clair, les militaires vont pouvoir occuper les postes de directeurs généraux dans des administrations les plus juteuses où passent toutes les recettes du Gabon. Une militarisation de l’administration financière qui démontre bien que ce sont désormais les militaires qui sont au pouvoir dans le pays.