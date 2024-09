The Bachelor 3 : la candidate gabonaise de 40 ans serait l’ex compagne d’un fils d’Omar Bongo

Des langues commencent à se délier au sujet de Sandrina Lipoye Schultz, Gabonaise de 40 ans et candidate de la saison 3 de *The Bachelor Afrique*. Depuis que sa présence dans un clip de Snoop Doggy Dogg et 50 Cent a été découverte, des rumeurs persistantes affirment qu’elle aurait été la compagne d’un fils du défunt président Omar Bongo, avec qui elle aurait eu un enfant. À l’état civil, elle serait issue d’un père américain et d’une mère gabonaise, originaire du département de Mulundu, dans la province de l’Ogooué-Lolo, au sud-est du Gabon.

Au Gabon, « rien ne se cache, tout se sait », comme le disait le défunt président Omar Bongo. Ce proverbe semble se confirmer pour Sandrina, devenue le sujet principal des discussions sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de sa participation à cette émission de télé-réalité. Son passé refait surface, des internautes révélant des détails après l’avoir reconnue dans un clip aux côtés de grandes stars américaines, datant d’il y a une vingtaine d’années. Sandrine Une internaute, Aurore, tente de se remémorer : « Attends, ce n’est pas une certaine Sandrina Lipoye ? Un documentaire sur son retour au Gabon sur TéléAfrica ou TV+… bref, les souvenirs sont lointains ». D’autres internautes, comme Marlaine Tsioba, confirment son identité et s’interrogent sur sa participation à l’émission : « Sandrine Lipoye… De l’Ogooué-Lolo, département de Mulundu. Tu cherches quoi dans ce genre d’émission ? ». Travis Ozee’nours Ozeery’s ajoute des détails sur son appartenance ethnique et son patronyme : « Sandrina Schultz la Nzebi ». Les candidates encore en lice Ces affirmations dissipent les doutes de Makela Vième Dunom, qui déplore sa participation : « Donc c’est bien elle ? Je me suis toujours demandé ce qu’elle était devenue. Elle n’a vraiment pas besoin de faire le *Bachelor* ! Elle pourrait trouver facilement un bon mari au Gabon ». Enfin, Deisse Bakita mentionne que Sandrina aurait été en couple avec un membre de l’ancienne famille présidentielle. Il s’agit du redoutable Frederic Bongo, selon les informations d’Info241. Ainsi, les internautes n’ont pas tardé à dévoiler des pans du passé de la candidate Sandrina.