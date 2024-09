Le CTRI met en place un Comité de surveillance du Plan TRANSFO 2025, censé sauver la SEEG

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé ce jeudi la création d’un Comité de surveillance pour la mise en œuvre du Plan TRANSFO 2025, qui vise à moderniser le secteur énergétique gabonais. Cette initiative, sous la direction du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a pour objectif de stabiliser l’approvisionnement en électricité et en eau à travers le pays.

Le Comité de Surveillance est chargé de suivre de près l’exécution de ce plan stratégique au profit de la Société d’eau et d’énergie du Gabon (SEEG). Il est composé de 6 représentants clés, dont le général Jean Felix Akaga et le général Dieudonné Pongui, représentant le CTRI, ainsi que d’autres membres de la Taskforce et des ministères de l’Énergie et de l’Économie.

Le communiqué n°066 du CTRI

Le Plan TRANSFO 2025 s’articule autour de quatre axes majeurs : le renforcement des infrastructures énergétiques, la digitalisation des systèmes pour une meilleure gestion, la réduction de la dette par la renégociation des contrats, et la rationalisation des services publics avec des initiatives telles que « un Gabonais - un compteur » pour améliorer l’accès aux services de base.

Selon le communiqué, le président de la transition a réaffirmé son engagement à moderniser le secteur énergétique et à garantir un accès fiable aux services d’eau et d’électricité pour l’ensemble de la population. Ce plan constitue une étape cruciale pour répondre aux besoins croissants du pays en matière d’énergie et de services publics essentiels.

Voici la composition de ce comité de surveillance :