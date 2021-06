Sanlam Assurances et Orabank Gabon signent une convention-cadre à Libreville

Ce mercredi 16 juin marque la signature d’une convention-cadre entre Orabank Gabon et le groupe Sanlam Assurances représentés respectivement par Christ Didier Megome directeur général adjoint d’Orabank Gabon et Roger-Marc Pouget directeur général de Sanlam Gabon. Un partenariat qui vise à renforcer la complémentarité entre les deux structures dans le domaine bancaire et des assurances. Une synergie en vue de la conception et le développement de contrats d’assurance actuels et futurs.

La contribution au financement de l’économie gabonaise n’est plus à prouver pour Orabank. Elle est présente au Gabon depuis 17 ans. « Nous sommes très heureux de recevoir aujourd’hui monsieur le directeur général de Sanlam Gabon pour matérialiser une convention qui lie nos deux groupes dans le cadre de la commercialisation d’un certain nombre de produits de banque-assurance qui visent couvrir de plus en plus de besoins de nos clients en matière de produits et services financiers, de produits de services d’assurance et de produits de services bancaires », s’est félicité Christ Didier Megome, directeur général adjoint d’Orabank Gabon.

Les deux responsables au cours de cette cérémonie

Avant que préciser que « Cette convention, j’en suis certain, va permettre de combler un certain nombre de gaps qui pouvaient exister dans l’offre faite à nos clients aussi bien en matière de banque et de banque-assurance », a-t-il rajouté. Un enthousiasme partagé par la seconde partie prenante à ce rapprochement. « Sanlam qui est un groupe panafricain, est déployée dans l’ensemble des pays africains, souhaite pour son développement avoir des partenaires importants. Le groupe a signé une convient-cadre avec le groupe Orabank, une convention locale qui répond pour le coup à la convention internationale », a indiqué Roger-Marc Pouget, directeur général de Sanlam Gabon.

Avant d’expliciter l’entente conclue entre les deux entités. « La banque et l’assurance sont deux mondes qui sont un peu différent mais qui sont très proches. La banque donne des services indispensables comme des moyens de paiements, des moyens d’épargne et d’assurance. elle a tendance a donné des moyens de protections. Ces deux mondes sont proches et on a trouvé tout à fait légitime de pouvoir s’associer à Orabank pour commercialiser des produits dont tout le monde a besoin », a rajouté Roger-Marc Pouget.